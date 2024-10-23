https://ria.ru/20241023/smolensk-1979517353.html
Смоленский губернатор поручил контролировать организацию помощи ветеранам
Смоленский губернатор поручил контролировать организацию помощи ветеранам - РИА Новости, 23.10.2024
Смоленский губернатор поручил контролировать организацию помощи ветеранам
Важно держать на личном контроле вопросы организации помощи пожилым и одиноким людям, которым требуется особая поддержка и забота, сообщил губернатор Смоленской РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T11:49
2024-10-23T11:49
2024-10-23T11:49
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Важно держать на личном контроле вопросы организации помощи пожилым и одиноким людям, которым требуется особая поддержка и забота, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "В июне текущего года по моему поручению были составлены социальные паспорта всех населенных пунктов в области со списками смолян преклонного возраста, которым требуется особое внимание. Вместе с муниципальными властями улучшаем их жилищные условия, организуем предоставление дополнительных социальных и медицинских услуг, технических средств реабилитации. На данный момент такую помощь получили более 600 жителей нашего региона", - написал Анохин. Он поручил продолжить постоянный мониторинг потребностей одиноких пожилых людей, чтобы вовремя решать возникающие вопросы. "Оказываемая помощь должна быть системной, а не разовой. Наши ветераны должны знать, что о них позаботятся и не оставят наедине с проблемами, поэтому будем и дальше усиливать эту работу", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20230909/pomosch-1895196930.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Смоленский губернатор поручил контролировать организацию помощи ветеранам
Губернатор Анохин держит на личном контроле помощь пожилым и одиноким людям
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Важно держать на личном контроле вопросы организации помощи пожилым и одиноким людям, которым требуется особая поддержка и забота, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"В июне текущего года по моему поручению были составлены социальные паспорта всех населенных пунктов в области со списками смолян преклонного возраста, которым требуется особое внимание. Вместе с муниципальными властями улучшаем их жилищные условия, организуем предоставление дополнительных социальных и медицинских услуг, технических средств реабилитации. На данный момент такую помощь получили более 600 жителей нашего региона", - написал Анохин.
Он поручил продолжить постоянный мониторинг потребностей одиноких пожилых людей, чтобы вовремя решать возникающие вопросы.
"Оказываемая помощь должна быть системной, а не разовой. Наши ветераны должны знать, что о них позаботятся и не оставят наедине с проблемами, поэтому будем и дальше усиливать эту работу", - отметил губернатор.