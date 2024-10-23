https://ria.ru/20241023/smolensk-1979517353.html

Смоленский губернатор поручил контролировать организацию помощи ветеранам

Смоленский губернатор поручил контролировать организацию помощи ветеранам - РИА Новости, 23.10.2024

Смоленский губернатор поручил контролировать организацию помощи ветеранам

Важно держать на личном контроле вопросы организации помощи пожилым и одиноким людям, которым требуется особая поддержка и забота, сообщил губернатор Смоленской РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:49

2024-10-23T11:49

2024-10-23T11:49

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Важно держать на личном контроле вопросы организации помощи пожилым и одиноким людям, которым требуется особая поддержка и забота, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "В июне текущего года по моему поручению были составлены социальные паспорта всех населенных пунктов в области со списками смолян преклонного возраста, которым требуется особое внимание. Вместе с муниципальными властями улучшаем их жилищные условия, организуем предоставление дополнительных социальных и медицинских услуг, технических средств реабилитации. На данный момент такую помощь получили более 600 жителей нашего региона", - написал Анохин. Он поручил продолжить постоянный мониторинг потребностей одиноких пожилых людей, чтобы вовремя решать возникающие вопросы. "Оказываемая помощь должна быть системной, а не разовой. Наши ветераны должны знать, что о них позаботятся и не оставят наедине с проблемами, поэтому будем и дальше усиливать эту работу", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20230909/pomosch-1895196930.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

смоленская область, василий анохин