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Словакия прекратила действие договора с Россией о выборе гражданства детей - РИА Новости, 23.10.2024
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17:51 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/slovakija-1979638816.html
Словакия прекратила действие договора с Россией о выборе гражданства детей
Словакия прекратила действие договора с Россией о выборе гражданства детей - РИА Новости, 23.10.2024
Словакия прекратила действие договора с Россией о выборе гражданства детей
Правительство Словакии одобрило прекращение действия договора, который предусматривал запрет детям, чьи родители являются гражданами Словакии и России, получать РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:51
2024-10-23T17:51
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БРАТИСЛАВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство Словакии одобрило прекращение действия договора, который предусматривал запрет детям, чьи родители являются гражданами Словакии и России, получать оба гражданства, следует из документов на сайте кабмина. Договор был заключен в июне 1980 года между Чехословацкой Социалистической Республикой и Союзом Советских Социалистических Республик. Действие документа продлевалось автоматически каждые пять лет, последний раз срок его действия был продлен до 5 июля 2026 года. "Предметом договора является приобретение, а точнее выбор гражданства у детей, рожденных у родителей, один из которых является гражданином Словакии, а другой - гражданином Российской Федерации. Цель соглашения - предотвратить возникновение двойного гражданства у детей", - говорится в пояснительной записке к документу. В информации отмечается, что положения данного договора противоречат Европейской конвенции о гражданстве, нормы которой разрешают детям, имеющим гражданство нескольких государств, приобретенное автоматически по рождению, сохранять это гражданство. Нормы соглашения, как считают в кабмине Словакии, противоречат и нормам Конституции страны. "Целью предложенного (на заседание кабмина - ред.) материала является одностороннее расторжение соглашения, действие которого заканчивается 5 июля 2026 года с условием того, что уведомление второй стороне будет направлено не позднее 4 февраля 2026 года", - говорится в документе правительства. В информации отмечается, что расторжение данного соглашения будет иметь позитивное влияние на брак и семью. Одобренный правительством Словакии документ будет направлен в парламент республики.
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в мире, словакия, россия
В мире, Словакия, Россия
Словакия прекратила действие договора с Россией о выборе гражданства детей

Детям, рожденным у граждан Словакии и России, разрешат сохранять оба гражданства

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Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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БРАТИСЛАВА, 23 окт - РИА Новости. Правительство Словакии одобрило прекращение действия договора, который предусматривал запрет детям, чьи родители являются гражданами Словакии и России, получать оба гражданства, следует из документов на сайте кабмина.
Договор был заключен в июне 1980 года между Чехословацкой Социалистической Республикой и Союзом Советских Социалистических Республик. Действие документа продлевалось автоматически каждые пять лет, последний раз срок его действия был продлен до 5 июля 2026 года.
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"Предметом договора является приобретение, а точнее выбор гражданства у детей, рожденных у родителей, один из которых является гражданином Словакии, а другой - гражданином Российской Федерации. Цель соглашения - предотвратить возникновение двойного гражданства у детей", - говорится в пояснительной записке к документу.
В информации отмечается, что положения данного договора противоречат Европейской конвенции о гражданстве, нормы которой разрешают детям, имеющим гражданство нескольких государств, приобретенное автоматически по рождению, сохранять это гражданство. Нормы соглашения, как считают в кабмине Словакии, противоречат и нормам Конституции страны.
"Целью предложенного (на заседание кабмина - ред.) материала является одностороннее расторжение соглашения, действие которого заканчивается 5 июля 2026 года с условием того, что уведомление второй стороне будет направлено не позднее 4 февраля 2026 года", - говорится в документе правительства.
В информации отмечается, что расторжение данного соглашения будет иметь позитивное влияние на брак и семью. Одобренный правительством Словакии документ будет направлен в парламент республики.
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