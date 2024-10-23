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В ЛНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
В ЛНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами - РИА Новости, 23.10.2024
В ЛНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
Полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Краснодонском округе ЛНР, сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:00
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2024-10-23T16:00
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Краснодонском округе ЛНР, сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале. "В Краснодонском округе полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. В дежурную часть ОМВД России "Краснодонский" поступило сообщение о том, что вблизи санатория "Солнечный" в селе Великий Суходол обнаружены предметы, схожие с боеприпасами", - говорится в публикации. Правоохранители выявили три АК-74, 20 ручных противотанковых гранатометов (РПГ), один РПГ-30, осколочный припас для гранатомета (ВОГ), 30-миллиметровый снаряд, 80 патронов калибром 12,7 миллиметров и 117 патронов калибром 5,45 миллиметров. Отмечается, что все находки были уничтожены на месте.
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происшествия, луганская народная республика, россия
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия
В ЛНР обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
В Краснодонском округе ЛНР полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости.
Полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Краснодонском округе ЛНР, сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале
.
"В Краснодонском округе полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. В дежурную часть ОМВД России "Краснодонский" поступило сообщение о том, что вблизи санатория "Солнечный" в селе Великий Суходол обнаружены предметы, схожие с боеприпасами", - говорится в публикации.
Правоохранители выявили три АК-74, 20 ручных противотанковых гранатометов (РПГ), один РПГ-30, осколочный припас для гранатомета (ВОГ), 30-миллиметровый снаряд, 80 патронов калибром 12,7 миллиметров и 117 патронов калибром 5,45 миллиметров.
Отмечается, что все находки были уничтожены на месте.