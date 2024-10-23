https://ria.ru/20241023/simonyan-1979682189.html

Симоньян высказалась за запрет пропаганды чайлдфри

Симоньян высказалась за запрет пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 23.10.2024

Симоньян высказалась за запрет пропаганды чайлдфри

С пропагандой отказа от рождения детей нужно бороться, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян,... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T21:54

2024-10-23T21:54

2024-10-23T22:01

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госдума рф

маргарита симоньян

казань

общество

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. С пропагандой отказа от рождения детей нужно бороться, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, об этом она заявила в интервью НТВ на полях саммит БРИКС.Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Симоньян принимает участие в мероприятиях в рамках этого события."Очень легко в этом убедить. Правильно делают, что борются", — сказала она.По словам Симоньян, дети подвержены модным течениям и могут увлечься мыслями о чайлдфри.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Кроме того, она приняла документ, предусматривающий штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри).

https://ria.ru/20241021/opros-1979105690.html

https://ria.ru/20241017/popravki--1978623168.html

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брикс, госдума рф, маргарита симоньян, казань, общество, саммит брикс в казани в 2024 году