https://ria.ru/20241023/silva-1979547091.html

Президент Бразилии высказался про конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Президент Бразилии высказался про конфликты на Украине и Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2024

Президент Бразилии высказался про конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке могут перенестись на весь мир, Бразилия будет работать на единением стран в этой связи, заявил президент страны Лула... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:38

2024-10-23T13:38

2024-10-23T14:48

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бразилия

ближний восток

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке могут перенестись на весь мир, Бразилия будет работать на единением стран в этой связи, заявил президент страны Лула да Силва."В Палестине происходило, теперь переходит в Ливан, также конфликт между Россией и Украиной. Сейчас идут две войны, что может захватить весь мир, поэтому нам необходимо работать вместе по направлению к цели. Вкладом в наше председательство будет - мы будем работать в сфере объединения, единения на равных правах. Это еще одна глава нашей работы ", - сказал он в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном формате, выступая онлайн.По его словам, "многие хотят разделить мир на друзей и врагов", но страдают люди, находящиеся в уязвимом положении. Люди, добавил президент Бразилии, хотят иметь работу, еду, жить без климатических трагедий, они хотят мир без оружия и убийств.Президент Бразилии не смог прилететь в Казань на саммит БРИКС по медицинским предписаниям. По сообщению портала G1, с да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка.Бразилия в этом году председательствует в формате "Группы двадцати", итоговый саммит "двадцатки" пройдет 18-19 ноября. В то же время в следующем году Бразилия перенимает у России председательство в БРИКС.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979541550.html

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в мире, бразилия, ближний восток, украина, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году