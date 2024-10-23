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Минобороны Швеции заявило о вступлении в IT-коалицию по поддержке Украины - РИА Новости, 23.10.2024
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15:24 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/shvetsiya-1979582402.html
Минобороны Швеции заявило о вступлении в IT-коалицию по поддержке Украины
Минобороны Швеции заявило о вступлении в IT-коалицию по поддержке Украины - РИА Новости, 23.10.2024
Минобороны Швеции заявило о вступлении в IT-коалицию по поддержке Украины
Швеция присоединилась к IT-коалиции по поддержке Украины и теперь входит в шесть различных коалиций, заявил в среду министр обороны Швеции Пол Йонсон. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T15:24
2024-10-23T15:24
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Швеция присоединилась к IT-коалиции по поддержке Украины и теперь входит в шесть различных коалиций, заявил в среду министр обороны Швеции Пол Йонсон. Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Запад создал для Украины набор отдельных коалиций, которые поддерживают Киев по ряду направлений, включая военно-воздушные силы, артиллерию, IT-сферу и направление беспилотников. "Швеция присоединилась к IT-коалиции, чтобы поддержать Украину в развитии ее IT-инфраструктуры, коммуникаций и кибербезопасности", - написал он в соцсети X. По словам главы минобороны, Швеция участвует в шести коалициях по поддержке Украины. Помимо IT, страна уже присоединилась к коалиции по бронетехнике, ВВС, БПЛА, а также по поддержке военных возможностей Украины на море и разминированию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1959000501.html
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в мире, украина, швеция, россия, ллойд остин, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Швеция, Россия, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО
Минобороны Швеции заявило о вступлении в IT-коалицию по поддержке Украины

Министр обороны Йонсон: Швеция присоединилась к IT-коалиции по поддержке Украины

© Flickr / flo_pШведский флаг
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Flickr / flo_p
Шведский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Швеция присоединилась к IT-коалиции по поддержке Украины и теперь входит в шесть различных коалиций, заявил в среду министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Запад создал для Украины набор отдельных коалиций, которые поддерживают Киев по ряду направлений, включая военно-воздушные силы, артиллерию, IT-сферу и направление беспилотников.
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"Швеция присоединилась к IT-коалиции, чтобы поддержать Украину в развитии ее IT-инфраструктуры, коммуникаций и кибербезопасности", - написал он в соцсети X.
По словам главы минобороны, Швеция участвует в шести коалициях по поддержке Украины. Помимо IT, страна уже присоединилась к коалиции по бронетехнике, ВВС, БПЛА, а также по поддержке военных возможностей Украины на море и разминированию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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