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Отец Ассанжа поблагодарил президента Бразилии за защиту сына - РИА Новости, 23.10.2024
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16:52 23.10.2024 (обновлено: 16:57 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/shipton-1979611194.html
Отец Ассанжа поблагодарил президента Бразилии за защиту сына
Отец Ассанжа поблагодарил президента Бразилии за защиту сына - РИА Новости, 23.10.2024
Отец Ассанжа поблагодарил президента Бразилии за защиту сына
Отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что глубоко признателен... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:52
2024-10-23T16:57
в мире
казань
бразилия
сша
джулиан ассанж
луис инасиу лула да силва
wikileaks
брикс
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что глубоко признателен президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве за то, что тот встал на защиту его сына. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. "То, что он выдвинул себя как защитник Джулиана, я был глубоко признателен", - сказал Шиптон, говоря о позиции бразильского президента в отношении дела Ассанжа. По словам Шиптона, он несколько раз беседовал с Лулой да Силвой лично, и бразильский президент показался ему, очень энергичным, умным и знающим человеком. Ранее Луис Инасиу Лула да Силва назвал освобождение основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа победой демократии. Президент Бразилии не смог прилететь в Казань на саммит БРИКС по медицинским предписаниям. По сообщению портала G1, с да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20241023/putin-1979603282.html
https://ria.ru/20241020/revolyutsiya-1978991562.html
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в мире, казань, бразилия, сша, джулиан ассанж, луис инасиу лула да силва, wikileaks, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Казань, Бразилия, США, Джулиан Ассанж, Луис Инасиу Лула да Силва, WikiLeaks, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Отец Ассанжа поблагодарил президента Бразилии за защиту сына

Отец Ассанжа Шиптон заявил о признательности президенту Бразилии за защиту сына

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДжон Шиптон
Джон Шиптон - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Джон Шиптон. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в интервью телеканалу RT на полях саммита БРИКС в Казани заявил, что глубоко признателен президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве за то, что тот встал на защиту его сына.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в студии RT в Казани, где проходит саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Отец Ассанжа поблагодарил Путина и пожелал ему удачи
Вчера, 16:27
"То, что он выдвинул себя как защитник Джулиана, я был глубоко признателен", - сказал Шиптон, говоря о позиции бразильского президента в отношении дела Ассанжа.
По словам Шиптона, он несколько раз беседовал с Лулой да Силвой лично, и бразильский президент показался ему, очень энергичным, умным и знающим человеком.
Ранее Луис Инасиу Лула да Силва назвал освобождение основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа победой демократии.
Президент Бразилии не смог прилететь в Казань на саммит БРИКС по медицинским предписаниям. По сообщению портала G1, с да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Аккаунт Wikileaks в социальной сети X ранее сообщил, что после освобождения Ассанж улетел в родную Австралию.
Отец Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Отец Ассанжа рассказал о возможных цветных революциях в мире до конца года
20 октября, 15:48
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
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В миреКазаньБразилияСШАДжулиан АссанжЛуис Инасиу Лула да СилваWikiLeaksБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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