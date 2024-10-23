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Предприятие по переработке шин планируют открыть в Смоленской области - РИА Новости, 23.10.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:23 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/shiny-1979648040.html
Предприятие по переработке шин планируют открыть в Смоленской области
Предприятие по переработке шин планируют открыть в Смоленской области - РИА Новости, 23.10.2024
Предприятие по переработке шин планируют открыть в Смоленской области
На территории Смоленской области может появиться предприятие по переработке автомобильных шин, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:23
2024-10-23T18:23
смоленская область
смоленская область
василий анохин
татнефть
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На территории Смоленской области может появиться предприятие по переработке автомобильных шин, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Проекты в сфере экологии – это основной вектор дальнейшего укрепления сотрудничества с ПАО "Татнефть". Обсудили планы совместной работы с заместителем генерального директора нефтяной компании Азатом Гумеровичем Хабибрахмановым. На рабочей встрече договорились, что правительство области и "Татнефть" проработают возможность строительства предприятия по переработке автомобильных шин", - написал глава региона. По его словам, полученную продукцию можно будет использовать для выпуска новых покрышек, а также покрытий для детских площадок, гидроизоляционных материалов, подошв для обуви и так далее. "Проект позволит снизить негативную техногенную нагрузку на окружающую среду. Без правильной утилизации шины разлагаются более 100 лет и выделяют в почву и воду ядовитые органические соединения, а при сжигании одной тонны покрышек в воздух попадают несколько сотен килограммов сажи и вредных газов. Кроме того, новое предприятие – это и дополнительные рабочие места для региона", - отметил Анохин. Нефтяная компания реализует общероссийский проект по организации сбора шин для дальнейшей переработки. Активное участие области в этой инициативе принесет позитивный эколого-экономический эффект не только для Смоленской области, но и всей страны, отметил Анохин.
https://ria.ru/20241023/bolnitsy-1979642340.html
https://ria.ru/20241021/smolensk-1979177153.html
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смоленская область, василий анохин, татнефть
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Татнефть

Предприятие по переработке шин планируют открыть в Смоленской области

© Фото : Администрация Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фото : Администрация Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На территории Смоленской области может появиться предприятие по переработке автомобильных шин, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Проекты в сфере экологии – это основной вектор дальнейшего укрепления сотрудничества с ПАО "Татнефть". Обсудили планы совместной работы с заместителем генерального директора нефтяной компании Азатом Гумеровичем Хабибрахмановым. На рабочей встрече договорились, что правительство области и "Татнефть" проработают возможность строительства предприятия по переработке автомобильных шин", - написал глава региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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По его словам, полученную продукцию можно будет использовать для выпуска новых покрышек, а также покрытий для детских площадок, гидроизоляционных материалов, подошв для обуви и так далее.
"Проект позволит снизить негативную техногенную нагрузку на окружающую среду. Без правильной утилизации шины разлагаются более 100 лет и выделяют в почву и воду ядовитые органические соединения, а при сжигании одной тонны покрышек в воздух попадают несколько сотен килограммов сажи и вредных газов. Кроме того, новое предприятие – это и дополнительные рабочие места для региона", - отметил Анохин.
Нефтяная компания реализует общероссийский проект по организации сбора шин для дальнейшей переработки. Активное участие области в этой инициативе принесет позитивный эколого-экономический эффект не только для Смоленской области, но и всей страны, отметил Анохин.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинТатнефть
 
 
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