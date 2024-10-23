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Сервис "Этикетка" от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков
Сервис "Этикетка" от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков - РИА Новости, 23.10.2024
Сервис "Этикетка" от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков
Билайн бизнес подводит итоги первого года работы сервиса идентификации вызовов "Этикетка" (18+), российские компании совершили более 250 миллионов... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:00
2024-10-23T10:00
2024-10-23T10:00
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Билайн бизнес подводит итоги первого года работы сервиса идентификации вызовов "Этикетка" (18+), российские компании совершили более 250 миллионов брендированных звонков, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом"."Этикетка" позволяет компаниям-клиентам билайн бизнес добавлять к звонкам дополнительную информацию, например, название организации и цель вызова. Такая информация отображается на экране устройства абонента вместе с номером звонящего, что помогает пользователям лучше ориентироваться в том, кто и зачем им звонит. Способ отображения данных зависит от технических параметров сети, устройства абонента, а также наличия соглашений между операторами.На сегодняшний день "Этикеткой" пользуются более 1000 компаний из разных отраслей: финансовой, ИТ, ритейла, телекоммуникаций, туризма, логистики и других. Брендированные звонки помогают решать различные задачи, включая информирование о заказах, связь с курьерами, поддержку клиентов, проведение опросов и подбор персонала. По данным клиентов билайн бизнес, после подключения "Этикетки" клиенты быстрее отвечают на звонки, а доля успешных дозвонов заметно увеличивается.Команда, разрабатывающая "Этикетку", продолжит расширять функциональность сервиса, чтобы соответствовать растущим требованиям бизнеса и клиентов к безопасности и качеству телефонных коммуникаций.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP31hD8pyD
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экономика, технологии, вымпелком, билайн, бизнес
Экономика, Технологии, ВымпелКом, Билайн, Бизнес
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Билайн бизнес подводит итоги первого года работы сервиса идентификации вызовов "Этикетка" (18+), российские компании совершили более 250 миллионов брендированных звонков, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".
"Этикетка" позволяет компаниям-клиентам билайн бизнес добавлять к звонкам дополнительную информацию, например, название организации и цель вызова. Такая информация отображается на экране устройства абонента вместе с номером звонящего, что помогает пользователям лучше ориентироваться в том, кто и зачем им звонит. Способ отображения данных зависит от технических параметров сети, устройства абонента, а также наличия соглашений между операторами.
На сегодняшний день "Этикеткой" пользуются более 1000 компаний из разных отраслей: финансовой, ИТ, ритейла, телекоммуникаций, туризма, логистики и других. Брендированные звонки помогают решать различные задачи, включая информирование о заказах, связь с курьерами, поддержку клиентов, проведение опросов и подбор персонала. По данным клиентов билайн бизнес, после подключения "Этикетки" клиенты быстрее отвечают на звонки, а доля успешных дозвонов заметно увеличивается.
Команда, разрабатывающая "Этикетку", продолжит расширять функциональность сервиса, чтобы соответствовать растущим требованиям бизнеса и клиентов к безопасности и качеству телефонных коммуникаций.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneP31hD8pyD