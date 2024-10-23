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Право на льготу по транспортному налогу получило больше архангельских семей
Право на льготу по транспортному налогу получило больше архангельских семей - РИА Новости, 23.10.2024
Право на льготу по транспортному налогу получило больше архангельских семей
Депутаты Архангельского областного собрания расширили категории многодетных семей, имеющих право на льготу по транспортному налогу, теперь от его уплаты... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:42
2024-10-23T13:42
2024-10-23T13:42
архангельская область
архангельское областное собрание депутатов
архангельская область
архангельск
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АРХАНГЕЛЬСК, 23 окт – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания расширили категории многодетных семей, имеющих право на льготу по транспортному налогу, теперь от его уплаты освобождаются семьи, где есть дети-студенты очного отделения, сообщила пресс-служба заксобрания. "С 1 января 2025 года от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство, по которому сумма налога исчислена в наибольшем размере, будут освобождены семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 или до 23 лет при условии очного обучения старшего ребенка в вузе или ссузе", - говорится в сообщении. Соответствующий законопроект принят в двух чтениях на сессии Архангельского областного собрания депутатов. Законопроектом предусмотрено, что для получения льготы семьи должны будут подтвердить факт обучения. "Мы последовательно реализуем указ президента о мерах поддержки многодетных семей. Раньше от уплаты транспортного налога освобождались только многодетные и приемные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Принятый законопроект позволит большему числу северян получить налоговую льготу", – сообщила председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
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архангельское областное собрание депутатов, архангельская область, архангельск
Архангельская область, Архангельское областное Собрание депутатов, Архангельская область, Архангельск
АРХАНГЕЛЬСК, 23 окт – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания расширили категории многодетных семей, имеющих право на льготу по транспортному налогу, теперь от его уплаты освобождаются семьи, где есть дети-студенты очного отделения, сообщила пресс-служба заксобрания.
"С 1 января 2025 года от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство, по которому сумма налога исчислена в наибольшем размере, будут освобождены семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 или до 23 лет при условии очного обучения старшего ребенка в вузе или ссузе", - говорится в сообщении.
Соответствующий законопроект принят в двух чтениях на сессии Архангельского областного собрания депутатов
. Законопроектом предусмотрено, что для получения льготы семьи должны будут подтвердить факт обучения.
"Мы последовательно реализуем указ президента о мерах поддержки многодетных семей. Раньше от уплаты транспортного налога освобождались только многодетные и приемные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Принятый законопроект позволит большему числу северян получить налоговую льготу", – сообщила председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.