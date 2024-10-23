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Сотни тысяч мальков сазана выпустили экологи Липецкой области в реки
Сотни тысяч мальков сазана выпустили экологи Липецкой области в реки - РИА Новости, 23.10.2024
Сотни тысяч мальков сазана выпустили экологи Липецкой области в реки
Для восстановления популяции и баланса в водоемах Липецкой области экологи выпустили в реки Воронеж и Дон, протекающие по территории региона, 300 тысяч мальков... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:18
2024-10-23T17:18
2024-10-23T17:18
липецкая область
липецкая область
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дон
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Для восстановления популяции и баланса в водоемах Липецкой области экологи выпустили в реки Воронеж и Дон, протекающие по территории региона, 300 тысяч мальков сазана, всего за последние два года в эти реки выпущено разной рыбы на 10 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что процесс зарыбления водоемов сазаном не только восстанавливает популяцию и баланс рыбы в реках, но и оздоравливает их. Питаясь микроскопическими водорослями, сазан фильтрует цветущую, мутную воду, делая ее чистой и прозрачной. Глава региона также добавил, что за последние два года в реки Дон и Воронеж выпустили более 1,4 миллиона мальков сазана, белого амура и толстолобика - всего на 10 миллионов рублей. В ближайшие пять лет липецкие экологи планируют запустить в липецкие водоемы еще 3,5 миллиона мальков. "Благодаря системной работе по зарыблению водных объектов Липецкой области рыбы в наших реках становится больше, что положительно сказывается на состоянии водоемов и, несомненно, приносит особую радость рыбакам", – прокомментировал губернатор Артамонов.
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липецкая область, воронеж, дон, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Воронеж, Дон, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Для восстановления популяции и баланса в водоемах Липецкой области экологи выпустили в реки Воронеж и Дон, протекающие по территории региона, 300 тысяч мальков сазана, всего за последние два года в эти реки выпущено разной рыбы на 10 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что процесс зарыбления водоемов сазаном не только восстанавливает популяцию и баланс рыбы в реках, но и оздоравливает их. Питаясь микроскопическими водорослями, сазан фильтрует цветущую, мутную воду, делая ее чистой и прозрачной.
Глава региона также добавил, что за последние два года в реки Дон и Воронеж выпустили более 1,4 миллиона мальков сазана, белого амура и толстолобика - всего на 10 миллионов рублей. В ближайшие пять лет липецкие экологи планируют запустить в липецкие водоемы еще 3,5 миллиона мальков.
"Благодаря системной работе по зарыблению водных объектов Липецкой области рыбы в наших реках становится больше, что положительно сказывается на состоянии водоемов и, несомненно, приносит особую радость рыбакам", – прокомментировал губернатор Артамонов.