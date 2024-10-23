https://ria.ru/20241023/sahalin-1979469891.html

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 23.10.2024

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона объявлено на четверг в 15 муниципалитетах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:31

2024-10-23T07:31

2024-10-23T07:32

происшествия

сахалин

россия

александровск-сахалинский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона объявлено на четверг в 15 муниципалитетах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении ведомства. По данным сахалинского управления Росгидромета, вечером 23 и ночью 24 октября в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском районах и в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильный (30 мм и более за 12 часов и менее). Синоптики также предупреждают об усилении ветра в прибрежных районах острова до 25 метров в секунду. С четверга и в последующие сутки ожидаются подъемы уровней рек в центральных и южных районах Сахалина на 0,5-1,5 метра, возможны выходы воды на пойму. Спасатели рекомендуют жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.

https://ria.ru/20241023/sahalin-1979468429.html

https://ria.ru/20241018/sakhalin-1978719860.html

сахалин

россия

александровск-сахалинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сахалин, россия, александровск-сахалинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр