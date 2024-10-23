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На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 23.10.2024
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07:31 23.10.2024 (обновлено: 07:32 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/sahalin-1979469891.html
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 23.10.2024
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона объявлено на четверг в 15 муниципалитетах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:31
2024-10-23T07:32
происшествия
сахалин
россия
александровск-сахалинский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона объявлено на четверг в 15 муниципалитетах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России. "В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении ведомства. По данным сахалинского управления Росгидромета, вечером 23 и ночью 24 октября в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском районах и в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильный (30 мм и более за 12 часов и менее). Синоптики также предупреждают об усилении ветра в прибрежных районах острова до 25 метров в секунду. С четверга и в последующие сутки ожидаются подъемы уровней рек в центральных и южных районах Сахалина на 0,5-1,5 метра, возможны выходы воды на пойму. Спасатели рекомендуют жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.
https://ria.ru/20241023/sahalin-1979468429.html
https://ria.ru/20241018/sakhalin-1978719860.html
сахалин
россия
александровск-сахалинский
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происшествия, сахалин, россия, александровск-сахалинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Сахалин, Россия, Александровск-Сахалинский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за циклона

В 15 муниципалитетах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкПобережье на Сахалинской области
Побережье на Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Побережье на Сахалинской области. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона объявлено на четверг в 15 муниципалитетах Сахалина, информирует региональный главк МЧС России.
"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - говорится в сообщении ведомства.
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По данным сахалинского управления Росгидромета, вечером 23 и ночью 24 октября в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Долинском, Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском районах и в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильный (30 мм и более за 12 часов и менее). Синоптики также предупреждают об усилении ветра в прибрежных районах острова до 25 метров в секунду. С четверга и в последующие сутки ожидаются подъемы уровней рек в центральных и южных районах Сахалина на 0,5-1,5 метра, возможны выходы воды на пойму.
Спасатели рекомендуют жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта.
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ПроисшествияСахалинРоссияАлександровск-СахалинскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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