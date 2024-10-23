https://ria.ru/20241023/roskomnadzor-1979641256.html
В Роскомнадзоре рассказали об атаках на государственные системы
В Роскомнадзоре рассказали об атаках на государственные системы - РИА Новости, 23.10.2024
В Роскомнадзоре рассказали об атаках на государственные системы
Хакерские атаки на российские федеральные и государственные информационные системы стали мощнее, но Роскомнадзор их отбивает, сообщил руководитель РКН Андрей... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:01
2024-10-23T18:01
2024-10-23T19:02
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
андрей липов
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СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Хакерские атаки на российские федеральные и государственные информационные системы стали мощнее, но Роскомнадзор их отбивает, сообщил руководитель РКН Андрей Липов."DDoS-атак на государственные и федеральные порталы много. <...> Сейчас мы защищаем более пяти тысяч информсистем. Достаточно мощные атаки - до 1,7 Тбит/секунду, и мы их отбиваем", - заявил Липов, комментируя ситуацию в текущем году.Он добавил, что на сегодняшний день ведомство в первую очередь защищает ключевые информационные системы, либо если организация просит помочь отразить DDoS-атаки. "Иногда даже детские садики обращаются за помощью", - рассказал глава РКН.При этом Липов отметил, что, несмотря на мощность таких атак, все удается отражать: "Нет таких атак, которые существенно смогли повлиять на что-либо".
https://ria.ru/20241008/roskomnadzor-1977065637.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, андрей липов
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Андрей Липов
В Роскомнадзоре рассказали об атаках на государственные системы
В Роскомнадзоре рассказали об атаках на государственные и федеральные системы
СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Хакерские атаки на российские федеральные и государственные информационные системы стали мощнее, но Роскомнадзор их отбивает, сообщил руководитель РКН Андрей Липов.
"DDoS-атак на государственные и федеральные порталы много. <...> Сейчас мы защищаем более пяти тысяч информсистем. Достаточно мощные атаки - до 1,7 Тбит/секунду, и мы их отбиваем", - заявил Липов, комментируя ситуацию в текущем году.
Он добавил, что на сегодняшний день ведомство в первую очередь защищает ключевые информационные системы, либо если организация просит помочь отразить DDoS-атаки. "Иногда даже детские садики обращаются за помощью", - рассказал глава РКН.
При этом Липов отметил, что, несмотря на мощность таких атак, все удается отражать: "Нет таких атак, которые существенно смогли повлиять на что-либо".