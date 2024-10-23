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Рогов прокомментировал предложение Зеленского по атакам на энергообъекты - РИА Новости, 23.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:45 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/rogov--1979667142.html
Рогов прокомментировал предложение Зеленского по атакам на энергообъекты
Рогов прокомментировал предложение Зеленского по атакам на энергообъекты - РИА Новости, 23.10.2024
Рогов прокомментировал предложение Зеленского по атакам на энергообъекты
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:45
2024-10-23T19:45
специальная военная операция на украине
владимир рогов
дмитрий песков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал предложение Владимира Зеленского отказаться от взаимных ударов по объектам энергетики, уловкой и "туманом войны". Ранее Зеленский заявил в интервью Financial Times, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине. "Верить Зеленскому - себя обмануть. Его заявление - это очередная уловка и туман войны. Я напомню, что в прошлый раз сразу же после озвучивания подобных инициатив он организовал нападение боевиков ВСУ на Курскую область. Поэтому, скорее всего, он снова что-то задумал и под красивые увещевания и заявления готовит очередные военные преступления в отношении России", – сказал Рогов РИА Новости. По его словам, где Зеленский предпримет новую провокацию сказать сложно. "Это могут быть как освобождённые части наших регионов, так и территория большой России", - сказал Рогов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241023/sderzhivanie-1979351724.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир рогов, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
Рогов прокомментировал предложение Зеленского по атакам на энергообъекты

Рогов назвал предложение Зеленского об отказе от атак на энергообъекты уловкой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области Мы вместе с Россией Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал предложение Владимира Зеленского отказаться от взаимных ударов по объектам энергетики, уловкой и "туманом войны".
Ранее Зеленский заявил в интервью Financial Times, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине.
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"Верить Зеленскому - себя обмануть. Его заявление - это очередная уловка и туман войны. Я напомню, что в прошлый раз сразу же после озвучивания подобных инициатив он организовал нападение боевиков ВСУ на Курскую область. Поэтому, скорее всего, он снова что-то задумал и под красивые увещевания и заявления готовит очередные военные преступления в отношении России", – сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, где Зеленский предпримет новую провокацию сказать сложно.
"Это могут быть как освобождённые части наших регионов, так и территория большой России", - сказал Рогов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссияВ мире
 
 
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