https://ria.ru/20241023/rogov--1979667142.html

Рогов прокомментировал предложение Зеленского по атакам на энергообъекты

Рогов прокомментировал предложение Зеленского по атакам на энергообъекты - РИА Новости, 23.10.2024

Рогов прокомментировал предложение Зеленского по атакам на энергообъекты

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:45

2024-10-23T19:45

2024-10-23T19:45

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал предложение Владимира Зеленского отказаться от взаимных ударов по объектам энергетики, уловкой и "туманом войны". Ранее Зеленский заявил в интервью Financial Times, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине. "Верить Зеленскому - себя обмануть. Его заявление - это очередная уловка и туман войны. Я напомню, что в прошлый раз сразу же после озвучивания подобных инициатив он организовал нападение боевиков ВСУ на Курскую область. Поэтому, скорее всего, он снова что-то задумал и под красивые увещевания и заявления готовит очередные военные преступления в отношении России", – сказал Рогов РИА Новости. По его словам, где Зеленский предпримет новую провокацию сказать сложно. "Это могут быть как освобождённые части наших регионов, так и территория большой России", - сказал Рогов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241023/sderzhivanie-1979351724.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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владимир рогов, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, в мире