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Ракета "Вихрь" впервые успешно поразила БПЛА
Ракета "Вихрь" впервые успешно поразила БПЛА - РИА Новости, 23.10.2024
Ракета "Вихрь" впервые успешно поразила БПЛА
"Ростех" сообщил о первом зафиксированном случае успешного поражения вражеского беспилотника ракетой "Вихрь". РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:38
2024-10-23T08:38
2024-10-23T08:38
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безопасность
ростех
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Ростех" сообщил о первом зафиксированном случае успешного поражения вражеского беспилотника ракетой "Вихрь". "Вихрь" ликвидировал воздушную цель точным попаданием, несмотря на малые размеры БПЛА и его очень низкое тепловое излучение за счет электродвигателя. Это первый известный пример применения такого боеприпаса по беспилотнику", - говорится в сообщении госкорпорации. Как отмечают в "Ростехе", этот пример показывает, что заложенные в ракету характеристики точности и управляемости позволяют ей поражать в том числе малоразмерные объекты, не входящие в круг типовых целей. "Вихри" применяют для уничтожения бронетехники противника, находящейся в том числе в укрытиях или в движении, а также для поражения огневых точек, замаскированных и защищенных объектов. Разработчик ракеты - "Высокоточные комплексы", ее производством занимается "Калашников" (оба входят в "Ростех").
https://ria.ru/20241004/rostekh-1976297607.html
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безопасность, ростех, высокоточные комплексы
Новое оружие России, Безопасность, Ростех, Высокоточные комплексы
Ракета "Вихрь" впервые успешно поразила БПЛА
"Ростех" сообщил о первом случае поражения БПЛА ракетой "Вихрь"