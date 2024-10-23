https://ria.ru/20241023/rak-1979543565.html

Эксперт рассказала о сроках диагностики рака в России

Эксперт рассказала о сроках диагностики рака в России - РИА Новости, 23.10.2024

Эксперт рассказала о сроках диагностики рака в России

Нарушений по срокам диагностики и начала лечения онкологических заболеваний в регионах России становится меньше, заявила заместитель руководителя... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:24

2024-10-23T13:24

2024-10-23T13:24

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Нарушений по срокам диагностики и начала лечения онкологических заболеваний в регионах России становится меньше, заявила заместитель руководителя Координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" Наталья Пиковская. "Мы ежемесячно смотрим эти отчёты, мы видим, что были и иногда ещё остаются регионы, где эти сроки могут нарушаться в каком-то объёме, но мы видим, насколько сокращаются объёмы этих нарушений",- сказала Пиковская на конгрессе онкологических пациентов. Она отметила, что из года в год сроки начала диагностики и начала лечения в регионах сокращаются и становятся приближенными к требованиям программы государственных гарантий.

https://ria.ru/20240702/ssha-1956776567.html

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