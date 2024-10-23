https://ria.ru/20241023/pvo-1979472639.html

В Черкассах прогремели взрывы, связанные с работой украинской ПВО

В Черкассах прогремели взрывы, связанные с работой украинской ПВО - РИА Новости, 23.10.2024

В Черкассах прогремели взрывы, связанные с работой украинской ПВО

Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в среду в Черкасской области на Украине, сообщило местное издание "Обозреватель". РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:21

2024-10-23T08:21

2024-10-23T08:21

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в среду в Черкасской области на Украине, сообщило местное издание "Обозреватель". "Взрывы в Черкассах. Работает ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным украинского издания "Страна.ua", город несколько часов подвергается атаке. "Ночью паблики сообщали о взрывах в городе, а с утра губернатор области (Игорь) Табурец написал, что атака продолжается", - говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Черкасской области звучит шесть часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241022/vzryvy-1979430312.html

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в мире, черкасская область, украина, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины