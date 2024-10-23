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Над Крымом за ночь сбили десять беспилотников - РИА Новости, 23.10.2024
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07:25 23.10.2024 (обновлено: 07:29 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/pvo-1979469495.html
Над Крымом за ночь сбили десять беспилотников
Над Крымом за ночь сбили десять беспилотников - РИА Новости, 23.10.2024
Над Крымом за ночь сбили десять беспилотников
Российская ПВО за прошедшую ночь сбила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью и десять - над Крымом, морская авиация Черноморского флота уничтожила... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:25
2024-10-23T07:29
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
ростовская область
республика крым
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшую ночь сбила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью и десять - над Крымом, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым. Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20241022/pvo-1979303355.html
россия
ростовская область
республика крым
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россия, безопасность, ростовская область, республика крым
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Республика Крым
Над Крымом за ночь сбили десять беспилотников

ПВО за ночь уничтожила и перехватила 14 украинских беспилотников

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшую ночь сбила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью и десять - над Крымом, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым. Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРостовская областьРеспублика Крым
 
 
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