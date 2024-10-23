Над Крымом за ночь сбили десять беспилотников
ПВО за ночь уничтожила и перехватила 14 украинских беспилотников
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшую ночь сбила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью и десять - над Крымом, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым. Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову", - уточнили в министерстве.
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