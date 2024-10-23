https://ria.ru/20241023/pvo-1979469495.html

Над Крымом за ночь сбили десять беспилотников

Над Крымом за ночь сбили десять беспилотников - РИА Новости, 23.10.2024

Над Крымом за ночь сбили десять беспилотников

Российская ПВО за прошедшую ночь сбила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью и десять - над Крымом, морская авиация Черноморского флота уничтожила... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:25

2024-10-23T07:25

2024-10-23T07:29

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

ростовская область

республика крым

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшую ночь сбила четыре украинских БПЛА над Ростовской областью и десять - над Крымом, морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре безэкипажных катера, следовавших к Крыму, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и десять БПЛА сбиты над территорией Республики Крым. Также экипажами Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20241022/pvo-1979303355.html

россия

ростовская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, ростовская область, республика крым