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ПВО сбила два украинских беспилотника в Курской и Белгородской областях
ПВО сбила два украинских беспилотника в Курской и Белгородской областях - РИА Новости, 23.10.2024
ПВО сбила два украинских беспилотника в Курской и Белгородской областях
Дежурные средства ПВО в период с 15.00 до 15.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщило Минобороны... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:56
2024-10-23T16:56
2024-10-23T17:03
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 15.00 до 15.30 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один - над Курской, сообщило Минобороны РФ."Двадцать третьего октября в период с 15.00 до 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в среду министерство сообщало об уничтожении в течение дня пяти украинских дронов над Белгородской и трех - над Курской областями.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Курская область
ПВО сбила два украинских беспилотника в Курской и Белгородской областях
МО РФ: ПВО сбила два украинских беспилотника в Курской и Белгородской областях