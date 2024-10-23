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Путин назвал позиции России и Эфиопии по глобальным вопросам близкими - РИА Новости, 23.10.2024
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22:26 23.10.2024 (обновлено: 23:14 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979684580.html
Путин назвал позиции России и Эфиопии по глобальным вопросам близкими
Путин назвал позиции России и Эфиопии по глобальным вопросам близкими - РИА Новости, 23.10.2024
Путин назвал позиции России и Эфиопии по глобальным вопросам близкими
Позиции России и Эфиопии по большинству глобальных и региональных вопросов часто близки, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:26
2024-10-23T23:14
россия
эфиопия
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Позиции России и Эфиопии по большинству глобальных и региональных вопросов часто близки, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом."Позиции наших стран по большинству глобальных и региональных вопросов часто довольно близки", - сказал Путин на переговорах на полях саммита БРИКС в Казани.
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россия, эфиопия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Эфиопия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал позиции России и Эфиопии по глобальным вопросам близкими

Путин: позиции России и Эфиопии по большинству глобальных вопросов близки

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Позиции России и Эфиопии по большинству глобальных и региональных вопросов часто близки, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.
"Позиции наших стран по большинству глобальных и региональных вопросов часто довольно близки", - сказал Путин на переговорах на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент России Владимир Путин на заседании глав делегаций стран организации в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Сигнал всем: что решили мировые лидеры на саммите БРИКС
Вчера, 14:59
 
РоссияЭфиопияВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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