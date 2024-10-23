https://ria.ru/20241023/putin-1979684580.html
Путин назвал позиции России и Эфиопии по глобальным вопросам близкими
Путин назвал позиции России и Эфиопии по глобальным вопросам близкими - РИА Новости, 23.10.2024
Путин назвал позиции России и Эфиопии по глобальным вопросам близкими
Позиции России и Эфиопии по большинству глобальных и региональных вопросов часто близки, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T22:26
2024-10-23T22:26
2024-10-23T23:14
россия
эфиопия
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Позиции России и Эфиопии по большинству глобальных и региональных вопросов часто близки, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом."Позиции наших стран по большинству глобальных и региональных вопросов часто довольно близки", - сказал Путин на переговорах на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/briks-1979545138.html
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россия, эфиопия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Эфиопия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал позиции России и Эфиопии по глобальным вопросам близкими
Путин: позиции России и Эфиопии по большинству глобальных вопросов близки