https://ria.ru/20241023/putin-1979684580.html

Путин назвал позиции России и Эфиопии по глобальным вопросам близкими

Путин назвал позиции России и Эфиопии по глобальным вопросам близкими - РИА Новости, 23.10.2024

Путин назвал позиции России и Эфиопии по глобальным вопросам близкими

Позиции России и Эфиопии по большинству глобальных и региональных вопросов часто близки, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T22:26

2024-10-23T22:26

2024-10-23T23:14

россия

эфиопия

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Позиции России и Эфиопии по большинству глобальных и региональных вопросов часто близки, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом."Позиции наших стран по большинству глобальных и региональных вопросов часто довольно близки", - сказал Путин на переговорах на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/briks-1979545138.html

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