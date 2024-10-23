Путин на саммите БРИКС поднял тост за укрепление взаимодействия

Курс на добрососедство, взаимный учет интересов особенно важен сейчас, когда "происходят поистине кардинальные изменения, идет процесс формирования многополярного мира", подчеркнул сегодня российский президент.

На фото: участники саммита на концерте перед неформальным обедом глав делегаций стран БРИКС.