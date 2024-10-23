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Путин заявил о близости позиций России и Турции по вопросу Ближнего Востока - РИА Новости, 23.10.2024
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19:06 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/putin-1979661614.html
Путин заявил о близости позиций России и Турции по вопросу Ближнего Востока
Путин заявил о близости позиций России и Турции по вопросу Ближнего Востока - РИА Новости, 23.10.2024
Путин заявил о близости позиций России и Турции по вопросу Ближнего Востока
Позиции России и Турции по ближневосточному урегулированию очень близки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:06
2024-10-23T19:06
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
ближний восток
турция
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Позиции России и Турции по ближневосточному урегулированию очень близки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Наиболее острая тема сейчас - трагическое развитие обстановки на Ближнем Востоке. Принципиальные позиции России и Турции очень близки по этим вопросам", - сказал Путин в ходе переговоров. Встреча президентов России и Турции состоялась в среду на полях саммита БРИКС в Казани.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, ближний восток, турция, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ближний Восток, Турция, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин заявил о близости позиций России и Турции по вопросу Ближнего Востока

Путин: позиции РФ и Турции по урегулированию на Ближнем Востоке очень близки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Позиции России и Турции по ближневосточному урегулированию очень близки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Наиболее острая тема сейчас - трагическое развитие обстановки на Ближнем Востоке. Принципиальные позиции России и Турции очень близки по этим вопросам", - сказал Путин в ходе переговоров.
Встреча президентов России и Турции состоялась в среду на полях саммита БРИКС в Казани.
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Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганБлижний ВостокТурцияРоссияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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