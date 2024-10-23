https://ria.ru/20241023/putin-1979661614.html

Путин заявил о близости позиций России и Турции по вопросу Ближнего Востока

Путин заявил о близости позиций России и Турции по вопросу Ближнего Востока - РИА Новости, 23.10.2024

Путин заявил о близости позиций России и Турции по вопросу Ближнего Востока

Позиции России и Турции по ближневосточному урегулированию очень близки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T19:06

2024-10-23T19:06

2024-10-23T19:06

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Позиции России и Турции по ближневосточному урегулированию очень близки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Наиболее острая тема сейчас - трагическое развитие обстановки на Ближнем Востоке. Принципиальные позиции России и Турции очень близки по этим вопросам", - сказал Путин в ходе переговоров. Встреча президентов России и Турции состоялась в среду на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/putin--1979646605.html

ближний восток

турция

россия

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