https://ria.ru/20241023/putin-1979661614.html
Путин заявил о близости позиций России и Турции по вопросу Ближнего Востока
Путин заявил о близости позиций России и Турции по вопросу Ближнего Востока - РИА Новости, 23.10.2024
Путин заявил о близости позиций России и Турции по вопросу Ближнего Востока
Позиции России и Турции по ближневосточному урегулированию очень близки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:06
2024-10-23T19:06
2024-10-23T19:06
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Позиции России и Турции по ближневосточному урегулированию очень близки, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Наиболее острая тема сейчас - трагическое развитие обстановки на Ближнем Востоке. Принципиальные позиции России и Турции очень близки по этим вопросам", - сказал Путин в ходе переговоров. Встреча президентов России и Турции состоялась в среду на полях саммита БРИКС в Казани.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, ближний восток, турция, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ближний Восток, Турция, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин заявил о близости позиций России и Турции по вопросу Ближнего Востока
Путин: позиции РФ и Турции по урегулированию на Ближнем Востоке очень близки