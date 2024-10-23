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Путин рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет энергопередачу в 2025 году - РИА Новости, 23.10.2024
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18:26 23.10.2024 (обновлено: 18:38 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979649370.html
Путин рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет энергопередачу в 2025 году
Путин рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет энергопередачу в 2025 году - РИА Новости, 23.10.2024
Путин рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет энергопередачу в 2025 году
Россия рассчитывает, что первая турецкая АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в энергосистему Турции в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:26
2024-10-23T18:38
россия
аэс "аккую"
в мире
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
владимир путин
турция
казань
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что первая турецкая АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в энергосистему Турции в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани."Флагманский совместный проект - строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Работы ведутся одновременно на всех четырех энергоблоках в круглосуточном режиме. Рассчитываем, что уже в следующем году станция начнет подачу электричества в энергосистему Турецкой Республики", - сказал Путин.
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россия, аэс "аккую", в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, турция, казань, реджеп тайип эрдоган
Россия, АЭС "Аккую", В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин, Турция, Казань, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет энергопередачу в 2025 году

Путин: РФ рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет энергопередачу в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что первая турецкая АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в энергосистему Турции в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.
"Флагманский совместный проект - строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Работы ведутся одновременно на всех четырех энергоблоках в круглосуточном режиме. Рассчитываем, что уже в следующем году станция начнет подачу электричества в энергосистему Турецкой Республики", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Отношения России и Турции носят конструктивный характер, заявил Путин
Вчера, 18:15
 
РоссияАЭС "Аккую"В миреСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСВладимир ПутинТурцияКазаньРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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