https://ria.ru/20241023/putin-1979649370.html

Путин рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет энергопередачу в 2025 году

Путин рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет энергопередачу в 2025 году - РИА Новости, 23.10.2024

Путин рассчитывает, что АЭС "Аккую" начнет энергопередачу в 2025 году

Россия рассчитывает, что первая турецкая АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в энергосистему Турции в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:26

2024-10-23T18:26

2024-10-23T18:38

россия

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что первая турецкая АЭС "Аккую" начнет подачу электричества в энергосистему Турции в 2025 году, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани."Флагманский совместный проект - строительство первой турецкой АЭС "Аккую". Работы ведутся одновременно на всех четырех энергоблоках в круглосуточном режиме. Рассчитываем, что уже в следующем году станция начнет подачу электричества в энергосистему Турецкой Республики", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241023/otnosheniya--1979645463.html

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