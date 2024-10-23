https://ria.ru/20241023/putin-1979645562.html
Россия видит перспективы сотрудничества Турции с БРИКС, заявил Путин
Россия видит перспективы сотрудничества Турции с БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Россия видит перспективы сотрудничества Турции с БРИКС, заявил Путин
России известно о заинтересованности Турции в сотрудничестве с БРИКС, Москва видит здесь большие перспективы с учетом авторитета и геополитической роли... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:15
2024-10-23T18:15
2024-10-23T18:37
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саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
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в мире
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. России известно о заинтересованности Турции в сотрудничестве с БРИКС, Москва видит здесь большие перспективы с учетом авторитета и геополитической роли республики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом."Знаю, что в Турции заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с объединением. И видим здесь значительные перспективы с учетом авторитета и особой геополитической роли вашей страны, которая связывает восток и запад Евразийского континента", - сказал Путин в ходе переговоров с коллегой на полях саммита БРИКС в Казани.
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Турция, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Россия видит перспективы сотрудничества Турции с БРИКС, заявил Путин
Путин: желание Турции сотрудничать с БРИКС известно, в этом есть перспективы