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Россия видит перспективы сотрудничества Турции с БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
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18:15 23.10.2024 (обновлено: 18:37 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979645562.html
Россия видит перспективы сотрудничества Турции с БРИКС, заявил Путин
Россия видит перспективы сотрудничества Турции с БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Россия видит перспективы сотрудничества Турции с БРИКС, заявил Путин
России известно о заинтересованности Турции в сотрудничестве с БРИКС, Москва видит здесь большие перспективы с учетом авторитета и геополитической роли... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:15
2024-10-23T18:37
турция
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. России известно о заинтересованности Турции в сотрудничестве с БРИКС, Москва видит здесь большие перспективы с учетом авторитета и геополитической роли республики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом."Знаю, что в Турции заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с объединением. И видим здесь значительные перспективы с учетом авторитета и особой геополитической роли вашей страны, которая связывает восток и запад Евразийского континента", - сказал Путин в ходе переговоров с коллегой на полях саммита БРИКС в Казани.
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турция, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Россия видит перспективы сотрудничества Турции с БРИКС, заявил Путин

Путин: желание Турции сотрудничать с БРИКС известно, в этом есть перспективы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. России известно о заинтересованности Турции в сотрудничестве с БРИКС, Москва видит здесь большие перспективы с учетом авторитета и геополитической роли республики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Знаю, что в Турции заинтересованы в налаживании тесного сотрудничества с объединением. И видим здесь значительные перспективы с учетом авторитета и особой геополитической роли вашей страны, которая связывает восток и запад Евразийского континента", - сказал Путин в ходе переговоров с коллегой на полях саммита БРИКС в Казани.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
Вчера, 12:44
 
ТурцияРоссияБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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