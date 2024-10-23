https://ria.ru/20241023/putin-1979629617.html
Венесуэла поддерживает Россию в условиях гибридной войны, заявил Путин
Венесуэла поддерживает Россию в условиях гибридной войны, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Венесуэла поддерживает Россию в условиях гибридной войны, заявил Путин
Венесуэла поддерживает Россию в условиях развернутой против Москвы гибридной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:28
2024-10-23T17:28
2024-10-23T17:36
венесуэла
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в мире
владимир путин
николас мадуро
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла поддерживает Россию в условиях развернутой против Москвы гибридной войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Ценим, что Венесуэла разделяет наши оценки текущей международной ситуации, последовательно оказывает поддержку в условиях развернутой против нашей страны гибридной войны и кампании русофобии", - сказал Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html
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венесуэла, россия, в мире, владимир путин, николас мадуро, саммит брикс в казани в 2024 году
Венесуэла, Россия, В мире, Владимир Путин, Николас Мадуро, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Венесуэла поддерживает Россию в условиях гибридной войны, заявил Путин
Путин: Венесуэла поддерживает Россию в условиях развернутой гибридной войны