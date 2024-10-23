https://ria.ru/20241023/putin-1979629617.html

Венесуэла поддерживает Россию в условиях гибридной войны, заявил Путин

Венесуэла поддерживает Россию в условиях гибридной войны, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Венесуэла поддерживает Россию в условиях гибридной войны, заявил Путин

Венесуэла поддерживает Россию в условиях развернутой против Москвы гибридной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:28

2024-10-23T17:28

2024-10-23T17:36

венесуэла

россия

в мире

владимир путин

николас мадуро

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Венесуэла поддерживает Россию в условиях развернутой против Москвы гибридной войны, заявил президент РФ Владимир Путин."Ценим, что Венесуэла разделяет наши оценки текущей международной ситуации, последовательно оказывает поддержку в условиях развернутой против нашей страны гибридной войны и кампании русофобии", - сказал Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html

венесуэла

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венесуэла, россия, в мире, владимир путин, николас мадуро, саммит брикс в казани в 2024 году