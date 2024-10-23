https://ria.ru/20241023/putin-1979626418.html

Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Путин

Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Путин

Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T17:22

2024-10-23T17:22

2024-10-23T18:02

россия

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, сообщил президент России Владимир Путин."Венесуэла - один из давних надежных партнеров России в Латинской Америке и мире в целом. Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться", - сказал президент России Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html

россия

венесуэла

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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире