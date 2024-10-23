https://ria.ru/20241023/putin-1979626418.html
Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Путин
Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Путин
Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:22
2024-10-23T17:22
2024-10-23T18:02
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979641428_0:0:3423:1926_1920x0_80_0_0_3102db4927695ec50ce00635088e8566.jpg
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, сообщил президент России Владимир Путин."Венесуэла - один из давних надежных партнеров России в Латинской Америке и мире в целом. Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться", - сказал президент России Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979641428_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_b7d77d5e0a126ef9d69b4aa00cc8c1de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Путин
Путин: Россия и Венесуэла продолжают укреплять двусторонние отношения