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Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
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17:22 23.10.2024 (обновлено: 18:02 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979626418.html
Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Путин
Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Путин
Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T17:22
2024-10-23T18:02
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, сообщил президент России Владимир Путин."Венесуэла - один из давних надежных партнеров России в Латинской Америке и мире в целом. Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться", - сказал президент России Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
https://ria.ru/20241023/venesuela-1979205711.html
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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, заявил Путин

Путин: Россия и Венесуэла продолжают укреплять двусторонние отношения

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. 23 октября 2024
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Отношения России и Венесуэлы продолжают укрепляться, сообщил президент России Владимир Путин.
"Венесуэла - один из давних надежных партнеров России в Латинской Америке и мире в целом. Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться", - сказал президент России Владимир Путин на встрече с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
Здание посольства Венесуэлы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
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Вчера, 17:21
 
РоссияВенесуэлаВладимир ПутинНиколас МадуроСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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