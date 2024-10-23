Путин назвал приоритеты в сотрудничестве России и Ирана
Путин назвал строительство АЭС "Бушер" приоритетом сотрудничества России и Ирана
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Развитие иранской железнодорожной инфраструктуры и строительство энергоблоков АЭС "Бушер" является одним из приоритетов в сотрудничестве России и Ирана, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В числе приоритетов - реализация таких крупных совместных инициатив как развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках продвижения масштабного проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", строительство второго и третьего энергоблока "Бушер", - сказал Путин на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
Расширению экономических связей способствует и подписанное в конце 2023 года соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, добавил российский президент. По его словам, действующий с августа прошлого года безвизовый режим для организованных групп туристов стимулирует рост взаимного туристического обмена.
В Казани президенты проводят уже вторую встречу за две недели. Предыдущая беседа Путина и Пезешкиана состоялась в Ашхабаде 11 октября.