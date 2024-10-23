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Путин назвал приоритеты в сотрудничестве России и Ирана - РИА Новости, 23.10.2024
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16:48 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/putin-1979610014.html
Путин назвал приоритеты в сотрудничестве России и Ирана
Путин назвал приоритеты в сотрудничестве России и Ирана - РИА Новости, 23.10.2024
Путин назвал приоритеты в сотрудничестве России и Ирана
Развитие иранской железнодорожной инфраструктуры и строительство энергоблоков АЭС "Бушер" является одним из приоритетов в сотрудничестве России и Ирана, заявил... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:48
2024-10-23T16:48
иран
россия
казань
владимир путин
масуд пезешкиан
бушерская аэс
брикс
евразийский экономический союз
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Развитие иранской железнодорожной инфраструктуры и строительство энергоблоков АЭС "Бушер" является одним из приоритетов в сотрудничестве России и Ирана, заявил президент РФ Владимир Путин. "В числе приоритетов - реализация таких крупных совместных инициатив как развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках продвижения масштабного проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", строительство второго и третьего энергоблока "Бушер", - сказал Путин на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани. Расширению экономических связей способствует и подписанное в конце 2023 года соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, добавил российский президент. По его словам, действующий с августа прошлого года безвизовый режим для организованных групп туристов стимулирует рост взаимного туристического обмена. В Казани президенты проводят уже вторую встречу за две недели. Предыдущая беседа Путина и Пезешкиана состоялась в Ашхабаде 11 октября.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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иран, россия, казань, владимир путин, масуд пезешкиан, бушерская аэс, брикс, евразийский экономический союз
Иран, Россия, Казань, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Бушерская АЭС, БРИКС, Евразийский экономический союз
Путин назвал приоритеты в сотрудничестве России и Ирана

Путин назвал строительство АЭС "Бушер" приоритетом сотрудничества России и Ирана

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Развитие иранской железнодорожной инфраструктуры и строительство энергоблоков АЭС "Бушер" является одним из приоритетов в сотрудничестве России и Ирана, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В числе приоритетов - реализация таких крупных совместных инициатив как развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках продвижения масштабного проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", строительство второго и третьего энергоблока "Бушер", - сказал Путин на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
Расширению экономических связей способствует и подписанное в конце 2023 года соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, добавил российский президент. По его словам, действующий с августа прошлого года безвизовый режим для организованных групп туристов стимулирует рост взаимного туристического обмена.
В Казани президенты проводят уже вторую встречу за две недели. Предыдущая беседа Путина и Пезешкиана состоялась в Ашхабаде 11 октября.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Источник рассказал о повестке переговоров Эрдогана и Путина
Вчера, 07:35
 
ИранРоссияКазаньВладимир ПутинМасуд ПезешкианБушерская АЭСБРИКСЕвразийский экономический союз
 
 
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