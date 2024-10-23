https://ria.ru/20241023/putin-1979610014.html

Путин назвал приоритеты в сотрудничестве России и Ирана

Путин назвал приоритеты в сотрудничестве России и Ирана - РИА Новости, 23.10.2024

Путин назвал приоритеты в сотрудничестве России и Ирана

Развитие иранской железнодорожной инфраструктуры и строительство энергоблоков АЭС "Бушер" является одним из приоритетов в сотрудничестве России и Ирана, заявил... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:48

2024-10-23T16:48

2024-10-23T16:48

иран

россия

казань

владимир путин

масуд пезешкиан

бушерская аэс

брикс

евразийский экономический союз

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Развитие иранской железнодорожной инфраструктуры и строительство энергоблоков АЭС "Бушер" является одним из приоритетов в сотрудничестве России и Ирана, заявил президент РФ Владимир Путин. "В числе приоритетов - реализация таких крупных совместных инициатив как развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках продвижения масштабного проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", строительство второго и третьего энергоблока "Бушер", - сказал Путин на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани. Расширению экономических связей способствует и подписанное в конце 2023 года соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом, добавил российский президент. По его словам, действующий с августа прошлого года безвизовый режим для организованных групп туристов стимулирует рост взаимного туристического обмена. В Казани президенты проводят уже вторую встречу за две недели. Предыдущая беседа Путина и Пезешкиана состоялась в Ашхабаде 11 октября.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

https://ria.ru/20241023/erdogan-1979470055.html

иран

россия

казань

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иран, россия, казань, владимир путин, масуд пезешкиан, бушерская аэс, брикс, евразийский экономический союз