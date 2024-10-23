https://ria.ru/20241023/putin-1979608064.html

Путин высказался о подходах России и Ирана к глобальной повестке дня

Путин высказался о подходах России и Ирана к глобальной повестке дня - РИА Новости, 23.10.2024

Путин высказался о подходах России и Ирана к глобальной повестке дня

Подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:43

2024-10-23T16:43

2024-10-23T16:46

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иран

казань

владимир путин

масуд пезешкиан

оон

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В целом, подчеркну, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают. Нас объединяет стремление к формированию справедливого многополярного миропорядка, соблюдению международных норм, сохранение центральной роли ООН", - сказал Путин на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.

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россия

иран

казань

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