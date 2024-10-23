https://ria.ru/20241023/putin-1979608064.html
Путин высказался о подходах России и Ирана к глобальной повестке дня
Путин высказался о подходах России и Ирана к глобальной повестке дня - РИА Новости, 23.10.2024
Путин высказался о подходах России и Ирана к глобальной повестке дня
Подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:43
2024-10-23T16:43
2024-10-23T16:46
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масуд пезешкиан
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В целом, подчеркну, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают. Нас объединяет стремление к формированию справедливого многополярного миропорядка, соблюдению международных норм, сохранение центральной роли ООН", - сказал Путин на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/putin-1979602253.html
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россия, иран, казань, владимир путин, масуд пезешкиан, оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Иран, Казань, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин высказался о подходах России и Ирана к глобальной повестке дня
Путин: подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или совпадают