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Путин высказался о подходах России и Ирана к глобальной повестке дня - РИА Новости, 23.10.2024
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16:43 23.10.2024 (обновлено: 16:46 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979608064.html
Путин высказался о подходах России и Ирана к глобальной повестке дня
Путин высказался о подходах России и Ирана к глобальной повестке дня - РИА Новости, 23.10.2024
Путин высказался о подходах России и Ирана к глобальной повестке дня
Подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:43
2024-10-23T16:46
россия
иран
казань
владимир путин
масуд пезешкиан
оон
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В целом, подчеркну, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают. Нас объединяет стремление к формированию справедливого многополярного миропорядка, соблюдению международных норм, сохранение центральной роли ООН", - сказал Путин на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/putin-1979602253.html
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россия, иран, казань, владимир путин, масуд пезешкиан, оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Иран, Казань, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин высказался о подходах России и Ирана к глобальной повестке дня

Путин: подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или совпадают

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В целом, подчеркну, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают. Нас объединяет стремление к формированию справедливого многополярного миропорядка, соблюдению международных норм, сохранение центральной роли ООН", - сказал Путин на переговорах с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент РФ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Путин призвал закрепить позитивную динамику сотрудничества с Ираном
Вчера, 16:25
 
РоссияИранКазаньВладимир ПутинМасуд ПезешкианООНБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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