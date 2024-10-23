https://ria.ru/20241023/putin-1979571724.html

Участники саммита БРИКС обсудили приоритетные вопросы в рамках партнерства

Участники саммита БРИКС обсудили приоритетные вопросы в рамках партнерства - РИА Новости, 23.10.2024

Участники саммита БРИКС обсудили приоритетные вопросы в рамках партнерства

Участники саммита БРИКС обсудили приоритетные вопросы в рамках партнерства и наметили перспективы сотрудничества, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:45

2024-10-23T14:45

2024-10-23T14:58

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

россия

владимир путин

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Участники саммита БРИКС обсудили приоритетные вопросы в рамках партнерства и наметили перспективы сотрудничества, сообщил президент России Владимир Путин."Я ещё раз хочу поблагодарить за очень содержательные выступления и активный заинтересованный разговор. Мы подробно обсудили приоритетные вопросы укрепления стратегического партнерства в рамках БРИКС, наметили перспективы дальнейшего сотрудничества, выступили с общих или созвучных позиций по большинству актуальных глобальных и региональных проблем", - сказал президент на заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал 22 октября. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

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