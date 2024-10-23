https://ria.ru/20241023/putin-1979565060.html

Путин высказался об использовании доллара в качестве оружия

Путин высказался об использовании доллара в качестве оружия - РИА Новости, 23.10.2024

Путин высказался об использовании доллара в качестве оружия

Использование доллара в качестве оружия подрывает доверие к этой валюте и снижает его возможности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:25

2024-10-23T14:25

2024-10-23T14:47

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

россия

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Использование доллара в качестве оружия подрывает доверие к этой валюте и снижает его возможности, заявил президент России Владимир Путин."Вы сказали, что доллар используется в качестве оружия. Да, действительно, это так. На самом деле, думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. Потому что использование доллара, а он является до сих пор важнейшим инструментом в мировых финансах, как средство достижения политических целей, подрывает доверие к этой валюте и снижает его возможности", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в широком составе, обращаясь к главе Нового банка развития объединения Дилме Роуссефф.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

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владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия