https://ria.ru/20241023/putin-1979561828.html

Индии удается обеспечить высокие темпы экономического роста, заявил Путин

Индии удается обеспечить высокие темпы экономического роста, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Индии удается обеспечить высокие темпы экономического роста, заявил Путин

Все говорят о важности обеспечить высокие темпы экономического роста, а Индии это удается, это пример для многих, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:13

2024-10-23T14:13

2024-10-23T14:14

саммит брикс в казани в 2024 году

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владимир путин

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Все говорят о важности обеспечить высокие темпы экономического роста, а Индии это удается, это пример для многих, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы все говорим о необходимости обеспечить высокие темпы экономического роста. Вам это как раз удается. Мы вас поздравляем с этими результатами, 7,5% роста - это пример для многих из нас. И спасибо за ваши инициативы", - сказал Путин на расширенном заседании саммита БРИКС, обращаясь к премьеру Индии Нарендре Моди.

https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, нарендра моди, россия, индия, в мире