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Индии удается обеспечить высокие темпы экономического роста, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
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14:13 23.10.2024 (обновлено: 14:14 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/putin-1979561828.html
Индии удается обеспечить высокие темпы экономического роста, заявил Путин
Индии удается обеспечить высокие темпы экономического роста, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Индии удается обеспечить высокие темпы экономического роста, заявил Путин
Все говорят о важности обеспечить высокие темпы экономического роста, а Индии это удается, это пример для многих, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:13
2024-10-23T14:14
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Все говорят о важности обеспечить высокие темпы экономического роста, а Индии это удается, это пример для многих, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы все говорим о необходимости обеспечить высокие темпы экономического роста. Вам это как раз удается. Мы вас поздравляем с этими результатами, 7,5% роста - это пример для многих из нас. И спасибо за ваши инициативы", - сказал Путин на расширенном заседании саммита БРИКС, обращаясь к премьеру Индии Нарендре Моди.
https://ria.ru/20241023/briks-1979509890.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, нарендра моди, россия, индия, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин, Нарендра Моди, Россия, Индия, В мире
Индии удается обеспечить высокие темпы экономического роста, заявил Путин

Президент РФ Путин: Индии удается обеспечить высокие темпы экономического роста

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Все говорят о важности обеспечить высокие темпы экономического роста, а Индии это удается, это пример для многих, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы все говорим о необходимости обеспечить высокие темпы экономического роста. Вам это как раз удается. Мы вас поздравляем с этими результатами, 7,5% роста - это пример для многих из нас. И спасибо за ваши инициативы", - сказал Путин на расширенном заседании саммита БРИКС, обращаясь к премьеру Индии Нарендре Моди.
Президент России Владимир Путин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Путин назвал три магистральных направления сотрудничества стран БРИКС
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСВладимир ПутинНарендра МодиРоссияИндияВ мире
 
 
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