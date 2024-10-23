https://ria.ru/20241023/putin-1979545924.html
Лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии, заявил Путин
Лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024
Лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии, заявил Путин
Лидерство в БРИКС в следующем году переходит в надежные руки Бразилии, Россия сделает все возможное для эффективности этой передачи, заявил президент России... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T13:33
2024-10-23T13:33
2024-10-23T13:51
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Лидерство в БРИКС в следующем году переходит в надежные руки Бразилии, Россия сделает все возможное для эффективности этой передачи, заявил президент России Владимир Путин."Бразилия действительно принимает от нас председательство в БРИКС. Мы сделаем со своей стороны все возможное для того, чтобы поддержать вас и чтобы эта передача была эффективной. Уверены, что лидерство в БРИКС переходит в надежные руки", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в широком составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, в мире, бразилия, владимир путин, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, В мире, Бразилия, Владимир Путин, БРИКС
Лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии, заявил Путин
Путин: лидерство в БРИКС в следующем году перейдет в надежные руки Бразилии
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Лидерство в БРИКС в следующем году переходит в надежные руки Бразилии, Россия сделает все возможное для эффективности этой передачи, заявил президент России Владимир Путин.
"Бразилия действительно принимает от нас председательство в БРИКС. Мы сделаем со своей стороны все возможное для того, чтобы поддержать вас и чтобы эта передача была эффективной. Уверены, что лидерство в БРИКС переходит в надежные руки", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в широком составе.
Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.