https://ria.ru/20241023/putin-1979545924.html

Лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии, заявил Путин

Лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2024

Лидерство в БРИКС в следующем году перейдет к Бразилии, заявил Путин

Лидерство в БРИКС в следующем году переходит в надежные руки Бразилии, Россия сделает все возможное для эффективности этой передачи, заявил президент России... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T13:33

2024-10-23T13:33

2024-10-23T13:51

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

в мире

бразилия

владимир путин

брикс

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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Лидерство в БРИКС в следующем году переходит в надежные руки Бразилии, Россия сделает все возможное для эффективности этой передачи, заявил президент России Владимир Путин."Бразилия действительно принимает от нас председательство в БРИКС. Мы сделаем со своей стороны все возможное для того, чтобы поддержать вас и чтобы эта передача была эффективной. Уверены, что лидерство в БРИКС переходит в надежные руки", - сказал Путин на заседании саммита БРИКС в широком составе.Казанский саммит БРИКС, куда приехали представители 36 стран и шести международных организаций, стартовал во вторник. Саммит станет итоговым мероприятием в рамках председательства РФ в объединении, которое проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

россия

бразилия

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, в мире, бразилия, владимир путин, брикс