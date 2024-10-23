https://ria.ru/20241023/putin--1979646605.html
Путин обсудил с Эрдоганом пути повышения экономического сотрудничества
Путин обсудил с Эрдоганом пути повышения экономического сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024
Путин обсудил с Эрдоганом пути повышения экономического сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом планирует обсудить пути повышения эффективности торгово-... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T18:19
2024-10-23T18:19
2024-10-23T18:51
владимир путин
турция
в мире
казань
россия
реджеп тайип эрдоган
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом планирует обсудить пути повышения эффективности торгово- экономического сотрудничества двух стран, которое динамично развивается."Обсудим пути повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, которое год от года развивается весьма динамично", - сказал Путин в ходе переговоров с Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html
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Владимир Путин, Турция, В мире, Казань, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин обсудил с Эрдоганом пути повышения экономического сотрудничества
Путин обсудил с Эрдоганом пути повышения торгово-экономического сотрудничества