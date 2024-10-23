https://ria.ru/20241023/putin--1979646605.html

Путин обсудил с Эрдоганом пути повышения экономического сотрудничества

Путин обсудил с Эрдоганом пути повышения экономического сотрудничества - РИА Новости, 23.10.2024

Путин обсудил с Эрдоганом пути повышения экономического сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом планирует обсудить пути повышения эффективности торгово-... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T18:19

2024-10-23T18:19

2024-10-23T18:51

владимир путин

турция

в мире

казань

россия

реджеп тайип эрдоган

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg

КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом планирует обсудить пути повышения эффективности торгово- экономического сотрудничества двух стран, которое динамично развивается."Обсудим пути повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, которое год от года развивается весьма динамично", - сказал Путин в ходе переговоров с Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241023/erdogan-1979646810.html

турция

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, турция, в мире, казань, россия, реджеп тайип эрдоган, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году