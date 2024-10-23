https://ria.ru/20241023/promyvka-1979826958.html

Начата промывка Крестовского путепровода в Москве в преддверии зимы

Начата промывка Крестовского путепровода в Москве в преддверии зимы - РИА Новости, 24.10.2024

Начата промывка Крестовского путепровода в Москве в преддверии зимы

Промывка Крестовского путепровода на проспекте Мира начата в Москве в преддверии зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-23T14:48

2024-10-23T14:48

2024-10-24T15:22

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Промывка Крестовского путепровода на проспекте Мира начата в Москве в преддверии зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к промывке Крестовского путепровода на проспекте Мира СВАО в преддверии зимы. С помощью аппаратов высокого давления и моющих средств очищаем чугунные ограждения и четыре фонтана. Для полной очистки сооружения понадобится два дня. На время работ движение автотранспорта и пешеходов по путепроводу не ограничено", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Крестовский путепровод был построен в 1937 году. Его особенность – четыре классических фонтана на гранитных основаниях, расположенные по обеим сторонам сооружения.

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