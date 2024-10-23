https://ria.ru/20241023/pravozaschitnik-1979464264.html

Понятиями "русский" и "Россия" нельзя торговать, заявил религиовед

Понятиями "русский" и "Россия" нельзя торговать, заявил религиовед - РИА Новости, 23.10.2024

Понятиями "русский" и "Россия" нельзя торговать, заявил религиовед

Такими понятиями как "русский" и "Россия" нельзя торговать, делать из них товарный знак, и это стоит уточнить законодательно, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T05:56

2024-10-23T05:56

2024-10-23T13:17

общество

россия

роман силантьев

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979541201_0:280:3027:1983_1920x0_80_0_0_96fc1ea39233b0192b397756c7a5594d.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Такими понятиями как "русский" и "Россия" нельзя торговать, делать из них товарный знак, и это стоит уточнить законодательно, заявил РИА Новости глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев. В понедельник общественное движение "Зов народа" обратилось в Госдуму с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий "регистрацию и использование названий наций, национальной идентичности и государственных, религиозных символов на товарах в дискредитирующем или оскорбительном контексте". Общественники привели в пример две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", которые ранее заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) подал в Роспатент. По мнению "Зова народа", использование слогана "Я русский" на "спиртных напитках, средствах женской гигиены … наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией". "Я лично считаю, что не надо на бутылках с алкоголем наносить надписи типа "Молоко Богородицы", "Душа монаха", "Я русский" - законодательно стоит это ограничить. От этого только вред: есть понятия, которые не надо проецировать на некоторые сферы жизни, смешивать. Например, если онлайн-казино назовут "Великоросс", или какую-нибудь мошенническую структуру - "Православная ведьма", мы будем, естественно, протестовать. И если говорить об алкоголе под брендом "Я русский", считаю, что Шаман совершил очень глупый поступок и в принципе уничтожил свою репутацию", - сказал Силантьев. Также он отметил, что названия типа "русский" принадлежат всем, всему народу, и их нельзя использовать как товарный знак. "Были случаи, что люди пользовались тем, что нет патента на изобретение колеса и молотка, подавали такие документы и пытались со всех, кто использует колеса и молоток, получать деньги. Надо прописать в авторском праве, в законе, чтобы люди не злоупотребляли использованием таких названий, как "Волга", "Россия" и так далее. Существительное "русский", условно говоря, принадлежит всем, всему народу, как и "чеченский", "татарский" и так далее. Этим нельзя торговать. Надо придумывать собственные, оригинальные лейблы, слоганы, товарные знаки и их авторским правом защищать", - заключил собеседник агентства. Ранее Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием сможет выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствуют парфюмерия и различные косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года. "Я русский" — один из синглов исполнителя.

https://ria.ru/20241016/jurist-1978376629.html

https://ria.ru/20241016/zayavka-1978348375.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, роман силантьев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), госдума рф