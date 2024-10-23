https://ria.ru/20241023/pravozaschitnik-1979464264.html
Понятиями "русский" и "Россия" нельзя торговать, заявил религиовед
Понятиями "русский" и "Россия" нельзя торговать, заявил религиовед - РИА Новости, 23.10.2024
Понятиями "русский" и "Россия" нельзя торговать, заявил религиовед
Такими понятиями как "русский" и "Россия" нельзя торговать, делать из них товарный знак, и это стоит уточнить законодательно, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T05:56
2024-10-23T05:56
2024-10-23T13:17
общество
россия
роман силантьев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
госдума рф
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Такими понятиями как "русский" и "Россия" нельзя торговать, делать из них товарный знак, и это стоит уточнить законодательно, заявил РИА Новости глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев. В понедельник общественное движение "Зов народа" обратилось в Госдуму с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий "регистрацию и использование названий наций, национальной идентичности и государственных, религиозных символов на товарах в дискредитирующем или оскорбительном контексте". Общественники привели в пример две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", которые ранее заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) подал в Роспатент. По мнению "Зова народа", использование слогана "Я русский" на "спиртных напитках, средствах женской гигиены … наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией". "Я лично считаю, что не надо на бутылках с алкоголем наносить надписи типа "Молоко Богородицы", "Душа монаха", "Я русский" - законодательно стоит это ограничить. От этого только вред: есть понятия, которые не надо проецировать на некоторые сферы жизни, смешивать. Например, если онлайн-казино назовут "Великоросс", или какую-нибудь мошенническую структуру - "Православная ведьма", мы будем, естественно, протестовать. И если говорить об алкоголе под брендом "Я русский", считаю, что Шаман совершил очень глупый поступок и в принципе уничтожил свою репутацию", - сказал Силантьев. Также он отметил, что названия типа "русский" принадлежат всем, всему народу, и их нельзя использовать как товарный знак. "Были случаи, что люди пользовались тем, что нет патента на изобретение колеса и молотка, подавали такие документы и пытались со всех, кто использует колеса и молоток, получать деньги. Надо прописать в авторском праве, в законе, чтобы люди не злоупотребляли использованием таких названий, как "Волга", "Россия" и так далее. Существительное "русский", условно говоря, принадлежит всем, всему народу, как и "чеченский", "татарский" и так далее. Этим нельзя торговать. Надо придумывать собственные, оригинальные лейблы, слоганы, товарные знаки и их авторским правом защищать", - заключил собеседник агентства. Ранее Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием сможет выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствуют парфюмерия и различные косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года. "Я русский" — один из синглов исполнителя.
https://ria.ru/20241016/jurist-1978376629.html
https://ria.ru/20241016/zayavka-1978348375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман силантьев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), госдума рф
Общество, Россия, Роман Силантьев, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Госдума РФ
Понятиями "русский" и "Россия" нельзя торговать, заявил религиовед
Правозащитник призвал ограничить использование слова русский как товарного знака
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Такими понятиями как "русский" и "Россия" нельзя торговать, делать из них товарный знак, и это стоит уточнить законодательно, заявил РИА Новости глава правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.
В понедельник общественное движение "Зов народа" обратилось в Госдуму
с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий "регистрацию и использование названий наций, национальной идентичности и государственных, религиозных символов на товарах в дискредитирующем или оскорбительном контексте". Общественники привели в пример две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский", которые ранее заслуженный артист РФ
Ярослав Дронов (Shaman) подал в Роспатент
. По мнению "Зова народа", использование слогана "Я русский" на "спиртных напитках, средствах женской гигиены … наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией".
"Я лично считаю, что не надо на бутылках с алкоголем наносить надписи типа "Молоко Богородицы", "Душа монаха", "Я русский" - законодательно стоит это ограничить. От этого только вред: есть понятия, которые не надо проецировать на некоторые сферы жизни, смешивать. Например, если онлайн-казино назовут "Великоросс", или какую-нибудь мошенническую структуру - "Православная ведьма", мы будем, естественно, протестовать. И если говорить об алкоголе под брендом "Я русский", считаю, что Шаман совершил очень глупый поступок и в принципе уничтожил свою репутацию", - сказал Силантьев.
Также он отметил, что названия типа "русский" принадлежат всем, всему народу, и их нельзя использовать как товарный знак.
"Были случаи, что люди пользовались тем, что нет патента на изобретение колеса и молотка, подавали такие документы и пытались со всех, кто использует колеса и молоток, получать деньги. Надо прописать в авторском праве, в законе, чтобы люди не злоупотребляли использованием таких названий, как "Волга", "Россия" и так далее. Существительное "русский", условно говоря, принадлежит всем, всему народу, как и "чеченский", "татарский" и так далее. Этим нельзя торговать. Надо придумывать собственные, оригинальные лейблы, слоганы, товарные знаки и их авторским правом защищать", - заключил собеседник агентства.
Ранее Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский". Согласно перечню товаров и услуг, артист под этим названием сможет выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствуют парфюмерия и различные косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее). Обе заявки на товарный знак были поданы 12 октября 2024 года. "Я русский" — один из синглов исполнителя.