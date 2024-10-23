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В Зеленограде вспыхнул пожар в административном здании - РИА Новости, 23.10.2024
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21:59 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/pozhar-1979682863.html
В Зеленограде вспыхнул пожар в административном здании
В Зеленограде вспыхнул пожар в административном здании - РИА Новости, 23.10.2024
В Зеленограде вспыхнул пожар в административном здании
Оборудование горит в здании в Зеленограде на площади 100 квадратных метров, сообщает в среду МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:59
2024-10-23T21:59
происшествия
россия
зеленоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Оборудование горит в здании в Зеленограде на площади 100 квадратных метров, сообщает в среду МЧС России в Telegram-канале. "В Зеленограде сотрудники МЧС России тушат 100 "квадратов". Горит оборудование на первом этаже 3-х этажного административного здания", - говорится в сообщении. Возгорание локализовано. Уточняется, что на месте работают 46 специалистов и 12 единиц техники МЧС России. Сведений о пострадавших не поступало.
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россия
зеленоград
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происшествия, россия, зеленоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Зеленоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В Зеленограде вспыхнул пожар в административном здании

МЧС: в Зеленограде на площади 100 "квадратов" горит оборудование в здании

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Оборудование горит в здании в Зеленограде на площади 100 квадратных метров, сообщает в среду МЧС России в Telegram-канале.
"В Зеленограде сотрудники МЧС России тушат 100 "квадратов". Горит оборудование на первом этаже 3-х этажного административного здания", - говорится в сообщении. Возгорание локализовано.
Уточняется, что на месте работают 46 специалистов и 12 единиц техники МЧС России. Сведений о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияРоссияЗеленоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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