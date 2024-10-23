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В Зеленограде вспыхнул пожар в административном здании
В Зеленограде вспыхнул пожар в административном здании - РИА Новости, 23.10.2024
В Зеленограде вспыхнул пожар в административном здании
Оборудование горит в здании в Зеленограде на площади 100 квадратных метров, сообщает в среду МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T21:59
2024-10-23T21:59
2024-10-23T21:59
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Оборудование горит в здании в Зеленограде на площади 100 квадратных метров, сообщает в среду МЧС России в Telegram-канале. "В Зеленограде сотрудники МЧС России тушат 100 "квадратов". Горит оборудование на первом этаже 3-х этажного административного здания", - говорится в сообщении. Возгорание локализовано. Уточняется, что на месте работают 46 специалистов и 12 единиц техники МЧС России. Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20241021/balashikha-1979217293.html
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происшествия, россия, зеленоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Зеленоград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В Зеленограде вспыхнул пожар в административном здании
МЧС: в Зеленограде на площади 100 "квадратов" горит оборудование в здании