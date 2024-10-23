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В Зеленограде вспыхнул пожар в административном здании

В Зеленограде вспыхнул пожар в административном здании - РИА Новости, 23.10.2024

В Зеленограде вспыхнул пожар в административном здании

Оборудование горит в здании в Зеленограде на площади 100 квадратных метров, сообщает в среду МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T21:59

2024-10-23T21:59

2024-10-23T21:59

происшествия

россия

зеленоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Оборудование горит в здании в Зеленограде на площади 100 квадратных метров, сообщает в среду МЧС России в Telegram-канале. "В Зеленограде сотрудники МЧС России тушат 100 "квадратов". Горит оборудование на первом этаже 3-х этажного административного здания", - говорится в сообщении. Возгорание локализовано. Уточняется, что на месте работают 46 специалистов и 12 единиц техники МЧС России. Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20241021/balashikha-1979217293.html

россия

зеленоград

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, зеленоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)