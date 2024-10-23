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На юге Москвы трое детей пострадали при пожаре в квартире - РИА Новости, 23.10.2024
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12:39 23.10.2024
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На юге Москвы трое детей пострадали при пожаре в квартире
На юге Москвы трое детей пострадали при пожаре в квартире - РИА Новости, 23.10.2024
На юге Москвы трое детей пострадали при пожаре в квартире
Трое детей отравились угарным газом при пожаре в квартире на юге Москвы, они переданы врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:39
2024-10-23T12:39
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Трое детей отравились угарным газом при пожаре в квартире на юге Москвы, они переданы врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Трое детей пострадали на пожаре в Москве. Они отравились угарным газом и переданы врачам. В Нагорном районе столицы загорелись личные вещи и мебель в квартире. Огнеборцы МЧС России оперативно потушили пожар на 10 квадратах", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы трое детей пострадали при пожаре в квартире

МЧС: 3 детей отравились угарным газом при пожаре в квартире в Нагорном районе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Трое детей отравились угарным газом при пожаре в квартире на юге Москвы, они переданы врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Трое детей пострадали на пожаре в Москве. Они отравились угарным газом и переданы врачам. В Нагорном районе столицы загорелись личные вещи и мебель в квартире. Огнеборцы МЧС России оперативно потушили пожар на 10 квадратах", - говорится в сообщении.
Место пожара в Воскресенске Московской области. 6 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В подмосковном Воскресенске при пожаре погибли два ребенка
6 октября, 21:29
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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