https://ria.ru/20241023/pozhar-1979532017.html
На юге Москвы трое детей пострадали при пожаре в квартире
На юге Москвы трое детей пострадали при пожаре в квартире - РИА Новости, 23.10.2024
На юге Москвы трое детей пострадали при пожаре в квартире
Трое детей отравились угарным газом при пожаре в квартире на юге Москвы, они переданы врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T12:39
2024-10-23T12:39
2024-10-23T12:39
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Трое детей отравились угарным газом при пожаре в квартире на юге Москвы, они переданы врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Трое детей пострадали на пожаре в Москве. Они отравились угарным газом и переданы врачам. В Нагорном районе столицы загорелись личные вещи и мебель в квартире. Огнеборцы МЧС России оперативно потушили пожар на 10 квадратах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241006/gibel-1976653336.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы трое детей пострадали при пожаре в квартире
МЧС: 3 детей отравились угарным газом при пожаре в квартире в Нагорном районе