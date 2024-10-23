https://ria.ru/20241023/pozhar-1979532017.html

На юге Москвы трое детей пострадали при пожаре в квартире

На юге Москвы трое детей пострадали при пожаре в квартире - РИА Новости, 23.10.2024

На юге Москвы трое детей пострадали при пожаре в квартире

Трое детей отравились угарным газом при пожаре в квартире на юге Москвы, они переданы врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T12:39

2024-10-23T12:39

2024-10-23T12:39

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Трое детей отравились угарным газом при пожаре в квартире на юге Москвы, они переданы врачам, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Трое детей пострадали на пожаре в Москве. Они отравились угарным газом и переданы врачам. В Нагорном районе столицы загорелись личные вещи и мебель в квартире. Огнеборцы МЧС России оперативно потушили пожар на 10 квадратах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241006/gibel-1976653336.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)