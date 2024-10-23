https://ria.ru/20241023/pozhar-1979480192.html

На Урале при пожаре в доме погибли два человека

На Урале при пожаре в доме погибли два человека - РИА Новости, 23.10.2024

На Урале при пожаре в доме погибли два человека

Мужчина и женщина погибли при пожаре в двухэтажном деревянном доме в Качканаре Свердловской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T09:26

2024-10-23T09:26

2024-10-23T09:26

происшествия

качканар

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в двухэтажном деревянном доме в Качканаре Свердловской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. "Сообщение о пожаре по улице 4-й Микрорайон поступило в 22.33 мск. В течение часа пожарные справились с огнем, охватившим 100 квадратных метров на первом этаже двухэтажного жилого дома. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцы обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни", – следует из релиза. По данным управления СК РФ, возгорание случилось в двухэтажном общежитии, очаг пожара располагался в общем коридоре, рядом с кухней. При осмотре тел погибших признаков насильственной смерти не установлено, добавили в ведомстве. Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, предварительная причина смерти людей – отравление продуктами горения, сейчас отрабатываются различные версии происшествия, в том числе нарушение правил пожарной безопасности и замыкание электропроводки.

https://ria.ru/20240907/pozhar-1971256654.html

качканар

свердловская область

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происшествия, качканар, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)