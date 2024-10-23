https://ria.ru/20241023/pozhar-1979474805.html
В Иркутской области потушили пожар в гараже
В Иркутской области потушили пожар в гараже - РИА Новости, 23.10.2024
В Иркутской области потушили пожар в гараже
Пожар в гараже в Черемхово Иркутской области полностью потушен, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T08:38
2024-10-23T08:38
2024-10-23T13:50
происшествия
черемхово
россия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пожар в гараже в Черемхово Иркутской области полностью потушен, сообщает МЧС РФ. В ночь на среду ведомство сообщало, что в Черемхово горит крыша гаража для грузового транспорта на площади 576 квадратных метров. Позднее в МЧС сообщали о локализации пожара и ликвидации открытого горения. "Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Черемхово", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, черемхово, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черемхово, Россия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области потушили пожар в гараже
МЧС: пожар в гараже в Черемхово в Иркутской области потушили