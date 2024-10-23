https://ria.ru/20241023/pozhar-1979474805.html

В Иркутской области потушили пожар в гараже

В Иркутской области потушили пожар в гараже - РИА Новости, 23.10.2024

В Иркутской области потушили пожар в гараже

Пожар в гараже в Черемхово Иркутской области полностью потушен, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:38

2024-10-23T08:38

2024-10-23T13:50

происшествия

черемхово

россия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пожар в гараже в Черемхово Иркутской области полностью потушен, сообщает МЧС РФ. В ночь на среду ведомство сообщало, что в Черемхово горит крыша гаража для грузового транспорта на площади 576 квадратных метров. Позднее в МЧС сообщали о локализации пожара и ликвидации открытого горения. "Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Черемхово", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20231112/pozhar-1908918927.html

черемхово

россия

иркутская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, черемхово, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)