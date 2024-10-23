https://ria.ru/20241023/pozhar-1979471412.html

В Приморье потушили пожар во Дворце культуры угольщиков

В Приморье потушили пожар во Дворце культуры угольщиков - РИА Новости, 23.10.2024

В Приморье потушили пожар во Дворце культуры угольщиков

Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание в Дворце культуры угольщиков в приморском Артёме, погибших и пострадавших нет, сообщает главное... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T07:57

2024-10-23T07:57

2024-10-23T07:57

происшествия

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание в Дворце культуры угольщиков в приморском Артёме, погибших и пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Приморскому краю. По данным приморского главка, возгорание в Дворце культуры угольщиков в Артёме произошло днем в среду. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек. "В ходе разведки установлено, что возгорание произошло на крыше. Огнеборцы ликвидировали очаг на площади около 3 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241002/pozhar-1975931358.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)