https://ria.ru/20241023/pozhar-1979471412.html
В Приморье потушили пожар во Дворце культуры угольщиков
В Приморье потушили пожар во Дворце культуры угольщиков - РИА Новости, 23.10.2024
В Приморье потушили пожар во Дворце культуры угольщиков
Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание в Дворце культуры угольщиков в приморском Артёме, погибших и пострадавших нет, сообщает главное... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T07:57
2024-10-23T07:57
2024-10-23T07:57
происшествия
россия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание в Дворце культуры угольщиков в приморском Артёме, погибших и пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Приморскому краю. По данным приморского главка, возгорание в Дворце культуры угольщиков в Артёме произошло днем в среду. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек. "В ходе разведки установлено, что возгорание произошло на крыше. Огнеборцы ликвидировали очаг на площади около 3 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье потушили пожар во Дворце культуры угольщиков
МЧС оперативно ликвидировало возгорание в Дворце культуры угольщиков в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Пожарные МЧС России оперативно ликвидировали возгорание в Дворце культуры угольщиков в приморском Артёме, погибших и пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Приморскому краю.
По данным приморского главка, возгорание в Дворце культуры угольщиков в Артёме произошло днем в среду. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек.
"В ходе разведки установлено, что возгорание произошло на крыше. Огнеборцы ликвидировали очаг на площади около 3 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара", - говорится в сообщении.