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В Иркутской области ликвидировали открытое горение в гараже - РИА Новости, 23.10.2024
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04:59 23.10.2024 (обновлено: 13:01 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/pozhar-1979460329.html
В Иркутской области ликвидировали открытое горение в гараже
В Иркутской области ликвидировали открытое горение в гараже - РИА Новости, 23.10.2024
В Иркутской области ликвидировали открытое горение в гараже
Открытое горение на пожаре в гараже в Иркутской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T04:59
2024-10-23T13:01
происшествия
иркутская область
россия
черемхово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в гараже в Иркутской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее ночью ведомство сообщало, что в Черемхово горит крыша гаража для грузового транспорта на площади 576 "квадратов". Позднее в МЧС информировали о локализации пожара. "Открытое горение ликвидировано на пожаре в Иркутской области", - говорится в сообщении ведомства.
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, россия, черемхово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Черемхово, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутской области ликвидировали открытое горение в гараже

В Черемхово ликвидировали открытое горение в гараже для грузового транспорта

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в гараже для грузового транспорта в Черемхово Иркутской области. 22 октября 2024
Ликвидация пожара в гараже для грузового транспорта в Черемхово Иркутской области. 22 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в гараже для грузового транспорта в Черемхово Иркутской области. 22 октября 2024
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в гараже в Иркутской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ночью ведомство сообщало, что в Черемхово горит крыша гаража для грузового транспорта на площади 576 "квадратов". Позднее в МЧС информировали о локализации пожара.
"Открытое горение ликвидировано на пожаре в Иркутской области", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияИркутская областьРоссияЧеремховоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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