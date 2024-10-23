https://ria.ru/20241023/pozhar-1979460329.html

В Иркутской области ликвидировали открытое горение в гараже

В Иркутской области ликвидировали открытое горение в гараже - РИА Новости, 23.10.2024

В Иркутской области ликвидировали открытое горение в гараже

Открытое горение на пожаре в гараже в Иркутской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T04:59

2024-10-23T04:59

2024-10-23T13:01

происшествия

иркутская область

россия

черемхово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Открытое горение на пожаре в гараже в Иркутской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее ночью ведомство сообщало, что в Черемхово горит крыша гаража для грузового транспорта на площади 576 "квадратов". Позднее в МЧС информировали о локализации пожара. "Открытое горение ликвидировано на пожаре в Иркутской области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241015/sklad-1978060990.html

иркутская область

россия

черемхово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутская область, россия, черемхово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)