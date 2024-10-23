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Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража, локализовали - РИА Новости, 23.10.2024
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03:43 23.10.2024 (обновлено: 12:30 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/pozhar-1979456136.html
Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража, локализовали
Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража, локализовали - РИА Новости, 23.10.2024
Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража, локализовали
Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража для грузового транспорта, локализован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T03:43
2024-10-23T12:30
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража для грузового транспорта, локализован, сообщает МЧС России.В Черемхово горит крыша гаража для грузового транспорта на площади 576 "квадратов", сообщало ранее ночью ведомство."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Черемхово", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, черемхово
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Черемхово
Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража, локализовали

Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража грузового транспорта, локализовали

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в гараже для грузового транспорта в Черемхово Иркутской области
Ликвидация пожара в гараже для грузового транспорта в Черемхово Иркутской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в гараже для грузового транспорта в Черемхово Иркутской области
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража для грузового транспорта, локализован, сообщает МЧС России.
В Черемхово горит крыша гаража для грузового транспорта на площади 576 "квадратов", сообщало ранее ночью ведомство.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Черемхово", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияЧеремхово
 
 
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