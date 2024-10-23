https://ria.ru/20241023/pozhar-1979456136.html

Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража, локализовали

Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража, локализовали - РИА Новости, 23.10.2024

Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража, локализовали

Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража для грузового транспорта, локализован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T03:43

2024-10-23T03:43

2024-10-23T12:30

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

черемхово

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража для грузового транспорта, локализован, сообщает МЧС России.В Черемхово горит крыша гаража для грузового транспорта на площади 576 "квадратов", сообщало ранее ночью ведомство."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Черемхово", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241022/pozhar-1979248643.html

россия

черемхово

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, черемхово