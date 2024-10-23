https://ria.ru/20241023/pozhar-1979453191.html
Спасатели тушат крупный пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража
Спасатели тушат крупный пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража - РИА Новости, 23.10.2024
Спасатели тушат крупный пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража
Спасатели тушат крупный пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража для грузового транспорта на площади 576 "квадратов", пострадавших нет, сообщает МЧС России в РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T02:58
2024-10-23T02:58
2024-10-23T12:16
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
черемхово
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Спасатели тушат крупный пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража для грузового транспорта на площади 576 "квадратов", пострадавших нет, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар в Прибайкалье. В Черемхово горит крыша гаража для грузового транспорта на 576 "квадратах". Проводится эвакуация техники. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что на месте работают 12 специалистов и четыре единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20241022/pozhar-1979246644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, черемхово
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Черемхово
Спасатели тушат крупный пожар в Прибайкалье, где горит крыша гаража
Спасатели тушат крупный пожар в Прибайкалье на площади 576 квадратов