https://ria.ru/20241023/postavki-1979486354.html

Гарбузов: компания из Москвы нарастила поставки на 40% при поддержке города

Гарбузов: компания из Москвы нарастила поставки на 40% при поддержке города - РИА Новости, 23.10.2024

Гарбузов: компания из Москвы нарастила поставки на 40% при поддержке города

Столичная компания, специализирующаяся на дозревании фруктов и ягод, получила средства на расширение парка оборудования в рамках программы льготного... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:13

2024-10-23T10:13

2024-10-23T10:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

москва

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Столичная компания, специализирующаяся на дозревании фруктов и ягод, получила средства на расширение парка оборудования в рамках программы льготного инвестиционного кредитования от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства; это позволило нарастить производство и объемы отгрузки продукции на 40%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, льготное инвестиционное кредитование для столичных промышленников действует с 2022 года и сегодня входит в число наиболее популярных мер поддержки у предприятий всех отраслей. Так, одно из столичных предприятий по дозреванию фруктов смогло привлечь свыше двух миллиардов рублей на закупку высокотехнологичных сортировочных и фасовочных линий, а также специальных камер, где имитируются климатические условия страны происхождения."Новое оборудование позволило расширить ассортимент продукции, увеличить объемы производства и поставки заказчикам. С января по август этого года на заводе изготовили и отгрузили 213 тонн продукции, что на 40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", – отметил Гарбузов, слова которого привели в ДИПП.Столичная компания "Спелые фрукты" занимается дозреванием, переборкой, нарезкой и фасовкой свежих ягод и фруктов уже более двух десятилетий. Новое оборудование помогло наладить поставки папайи и питахайи на ряду с авокадо, манго, голубики, киви и ананаса.Исполнительный директор компании Татьяна Иванченко пояснила, что раньше предприятие ежемесячно отгружало свыше 18,5 тонны продукции. "После расширения парка оборудования мы можем отгружать более 26 тонн. Сегодня в нашем ассортименте более 700 разновидностей фруктов, ягод и овощей из более чем 50 стран", - цитируют в ДИПП Иванченко. ⁠Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В мегаполисе работают свыше 4,5 тысячи промышленных предприятий, где заняты более 750 тысяч человек. Каждый год в городе открываются 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают город дополнительными рабочими местами.Также в городе разработали комплекс мер, которые направленны на повышение инвестиционной привлекательности Москвы для отечественных промышленников и на развитие производства. Созданы все условия для малых, средних и крупных предприятий. Производителям Москвы доступно более 20 системных и антикризисных инструментов поддержки.

https://ria.ru/20241009/garbuzov-1977161389.html

https://ria.ru/20241008/garbuzov-1976854813.html

москва

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анатолий гарбузов, москва