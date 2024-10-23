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Швейцария объявила о назначении нового посла в России Бурри
Швейцария объявила о назначении нового посла в России Бурри - РИА Новости, 23.10.2024
Швейцария объявила о назначении нового посла в России Бурри
Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (FDFA) объявил о назначении с 2024-2025 года нового посла в Москве, им станет Юрг Бурри, который сейчас... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T19:58
2024-10-23T19:58
2024-10-23T19:58
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (FDFA) объявил о назначении с 2024-2025 года нового посла в Москве, им станет Юрг Бурри, который сейчас работает в резиденции в Пекине. "Юрг Бурри назначен чрезвычайным и полномочным послом в Российской Федерации с резиденцией в Москве", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте департамента. С сентября 2022 года Юрг Бурри является послом Швейцарии в Китае, Монголии и КНДР с резиденцией в Пекине. В свою очередь действующий посол Швейцарии в Москве Кристина Марти Лэнг займет место Бурри в Пекине.
https://ria.ru/20241011/shvejtsarija-1977550753.html
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швейцария, москва, пекин, в мире
Швейцария, Москва, Пекин, В мире
Швейцария объявила о назначении нового посла в России Бурри
Швейцария объявила о назначении нового посла в России Юрга Бурри