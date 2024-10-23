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Партию гуманитарной помощи передала Челябинская таможня в зону СВО

Партию гуманитарной помощи передала Челябинская таможня в зону СВО - РИА Новости, 23.10.2024

Партию гуманитарной помощи передала Челябинская таможня в зону СВО

Челябинская таможня направила в зону СВО партию гуманитарной помощи, в том числе поролоновые матрасы и окопные свечи, сообщил в среду региональный ОНФ. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T14:13

2024-10-23T14:13

2024-10-23T14:13

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Челябинская таможня направила в зону СВО партию гуманитарной помощи, в том числе поролоновые матрасы и окопные свечи, сообщил в среду региональный ОНФ. "Необходимый груз передала Челябинская таможня. Сейчас формируем новую партию, машину отправим в ближайшее время. Помощь получат подразделения, которые располагаются в Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении. "Пятнадцать поролоновых матрасов и большую партию окопных свечей - все было закуплено на добровольные пожертвования должностных лиц… Все товары приурочены к предстоящему зимнему сезону", - сказала на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ, пресс-секретарь Челябинской таможни Анастасия Николаева.

https://ria.ru/20240911/svo-1972120109.html

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общероссийский народный фронт, челябинск, сво