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Партию гуманитарной помощи передала Челябинская таможня в зону СВО - РИА Новости, 23.10.2024
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Надежные люди
 
14:13 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/pomosch-1979562028.html
Партию гуманитарной помощи передала Челябинская таможня в зону СВО
Партию гуманитарной помощи передала Челябинская таможня в зону СВО - РИА Новости, 23.10.2024
Партию гуманитарной помощи передала Челябинская таможня в зону СВО
Челябинская таможня направила в зону СВО партию гуманитарной помощи, в том числе поролоновые матрасы и окопные свечи, сообщил в среду региональный ОНФ. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T14:13
2024-10-23T14:13
надежные люди
общероссийский народный фронт
челябинск
сво
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Челябинская таможня направила в зону СВО партию гуманитарной помощи, в том числе поролоновые матрасы и окопные свечи, сообщил в среду региональный ОНФ. "Необходимый груз передала Челябинская таможня. Сейчас формируем новую партию, машину отправим в ближайшее время. Помощь получат подразделения, которые располагаются в Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении. "Пятнадцать поролоновых матрасов и большую партию окопных свечей - все было закуплено на добровольные пожертвования должностных лиц… Все товары приурочены к предстоящему зимнему сезону", - сказала на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ, пресс-секретарь Челябинской таможни Анастасия Николаева.
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общероссийский народный фронт, челябинск, сво
Надежные люди, Общероссийский народный фронт, Челябинск, СВО

Партию гуманитарной помощи передала Челябинская таможня в зону СВО

CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Челябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov /
Челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Челябинская таможня направила в зону СВО партию гуманитарной помощи, в том числе поролоновые матрасы и окопные свечи, сообщил в среду региональный ОНФ.
"Необходимый груз передала Челябинская таможня. Сейчас формируем новую партию, машину отправим в ближайшее время. Помощь получат подразделения, которые располагаются в Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.
"Пятнадцать поролоновых матрасов и большую партию окопных свечей - все было закуплено на добровольные пожертвования должностных лиц… Все товары приурочены к предстоящему зимнему сезону", - сказала на видео, размещенном в Telegram-канале ОНФ, пресс-секретарь Челябинской таможни Анастасия Николаева.
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Надежные людиОбщероссийский народный фронтЧелябинскСВО
 
 
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