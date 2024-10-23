https://ria.ru/20241023/pomosch-1979497508.html

Омский гуманитарный центр отправил в зону СВО более двух тысяч тонн груза

Омский гуманитарный центр отправил в зону СВО более двух тысяч тонн груза - РИА Новости, 23.10.2024

Омский гуманитарный центр отправил в зону СВО более двух тысяч тонн груза

Гуманитарный центр Омской области помог собрать и отправить в зону СВО более 2 тысяч тонн груза, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:25

2024-10-23T10:25

2024-10-23T10:25

надежные люди

омская область

луганск

виталий хоценко

вооруженные силы рф

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ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Гуманитарный центр Омской области помог собрать и отправить в зону СВО более 2 тысяч тонн груза, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Гуманитарка доставляется как бойцам специальной военной операции, так и мирным жителям. Грузы из Омской области направляются в Луганск, где создан стационарный гуманитарный склад. "За время своей работы региональный гуманитарный центр помог собрать и отправить нашим парням в зону СВО и мирному населению более 2 тысяч тонн груза. Отправляем самое необходимое: транспорт, средства связи и радиоэлектронной борьбы, медикаменты, теплые вещи, продукты питания, посылки из дома", - сообщил Хоценко. Губернатор поблагодарил волонтерские группы, общественные организации, депутатов, предпринимателей и глав муниципалитетов, участвующих в этой работе.

https://ria.ru/20240911/pomosch-1972064996.html

омская область

луганск

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Ольга Фомченкова

омская область, луганск, виталий хоценко, вооруженные силы рф