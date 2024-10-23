Омский гуманитарный центр отправил в зону СВО более двух тысяч тонн груза
Хоценко: омский гуманитарный центр отправил в зону СВО более 2 тыс тонн груза
© Хоценко о важном/TelegramОмский гуманитарный центр отправил в зону СВО более двух тысяч тонн груза
Омский гуманитарный центр отправил в зону СВО более двух тысяч тонн груза
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ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Гуманитарный центр Омской области помог собрать и отправить в зону СВО более 2 тысяч тонн груза, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
Гуманитарка доставляется как бойцам специальной военной операции, так и мирным жителям. Грузы из Омской области направляются в Луганск, где создан стационарный гуманитарный склад.
"За время своей работы региональный гуманитарный центр помог собрать и отправить нашим парням в зону СВО и мирному населению более 2 тысяч тонн груза. Отправляем самое необходимое: транспорт, средства связи и радиоэлектронной борьбы, медикаменты, теплые вещи, продукты питания, посылки из дома", - сообщил Хоценко.
Губернатор поблагодарил волонтерские группы, общественные организации, депутатов, предпринимателей и глав муниципалитетов, участвующих в этой работе.
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