https://ria.ru/20241023/polsha-1979596326.html

Польша решила пока не высылать российского посла

Польша решила пока не высылать российского посла - РИА Новости, 23.10.2024

Польша решила пока не высылать российского посла

Польша пока не будет высылать посла России, заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:06

2024-10-23T16:06

2024-10-23T16:06

в мире

радослав сикорский

польша

россия

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ВАРШАВА, 23 окт - РИА Новости. Польша пока не будет высылать посла России, заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Ранее Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. "Мы пока не хотим принимать такого решения, ибо надеемся, что вчерашнее наше решение заставит власти России задуматься", - сказал Сикорский. После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.

https://ria.ru/20241023/polsha-1979478939.html

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, радослав сикорский, польша, россия