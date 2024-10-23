https://ria.ru/20241023/polsha-1979596326.html
Польша решила пока не высылать российского посла
Польша решила пока не высылать российского посла - РИА Новости, 23.10.2024
Польша решила пока не высылать российского посла
Польша пока не будет высылать посла России, заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:06
2024-10-23T16:06
2024-10-23T16:06
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радослав сикорский
польша
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ВАРШАВА, 23 окт - РИА Новости. Польша пока не будет высылать посла России, заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Ранее Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. "Мы пока не хотим принимать такого решения, ибо надеемся, что вчерашнее наше решение заставит власти России задуматься", - сказал Сикорский. После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.
https://ria.ru/20241023/polsha-1979478939.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, радослав сикорский, польша, россия
В мире, Радослав Сикорский, Польша, Россия
Польша решила пока не высылать российского посла
Глава МИД Сикорский: Польша пока не будет высылать российского посла
ВАРШАВА, 23 окт - РИА Новости. Польша пока не будет высылать посла России, заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
Ранее Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением, сделанным в понедельник, о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел.
«
"Мы пока не хотим принимать такого решения, ибо надеемся, что вчерашнее наше решение заставит власти России задуматься", - сказал Сикорский.
После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.