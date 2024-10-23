https://ria.ru/20241023/polsha-1979519597.html

МИД Польши назвал сроки закрытия генконсульства России в Познани

МИД Польши назвал сроки закрытия генконсульства России в Познани - РИА Новости, 23.10.2024

МИД Польши назвал сроки закрытия генконсульства России в Познани

Генеральное консульство России в Познани может быть закрыто уже в начале ноября, заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T11:58

2024-10-23T11:58

2024-10-23T11:58

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ВАРШАВА, 23 окт - РИА Новости. Генеральное консульство России в Познани может быть закрыто уже в начале ноября, заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России в Познани, сотрудники будут признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. "Я еще не знаю даты. Обычно это вопрос дней, максимум недель. Это не так, что они должны немедленно собрать вещи и уехать. Называлась дата - начало ноября. Вероятно, они смогут быть в России на празднике День народного единства", - сказал Вроньский. После сообщения об отзыве согласия на работу консульства России в Познани официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российская сторона даст на это болезненный ответ.

https://ria.ru/20241022/polsha-1979376417.html

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Ольга Фомченкова

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