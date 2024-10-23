Рейтинг@Mail.ru
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку - РИА Новости, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 23.10.2024 (обновлено: 11:09 23.10.2024)
https://ria.ru/20241023/podzhog-1979503604.html
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку - РИА Новости, 23.10.2024
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку
Житель Бурятии предстанет перед судом по обвинению в том, что пытался убить своих бабушку и дедушку, заперев их дом снаружи и устроив пожар, сообщило... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:53
2024-10-23T11:09
происшествия
россия
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979506963_0:176:599:513_1920x0_80_0_0_53f1fe8256a6c91ec28783140bed1d2a.png
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Житель Бурятии предстанет перед судом по обвинению в том, что пытался убить своих бабушку и дедушку, заперев их дом снаружи и устроив пожар, сообщило региональное СУСК РФ. По данным следствия, житель Хоринского района длительное время испытывал неприязнь к проживающим в селе Верхние Тальцы дедушке и бабушке и дважды поджигал их деревянный дом. До недавнего времени эти преступления оставались нераскрытыми. "Двадцать восьмого июня 2024 года он решил совершить уже убийство родственников, для чего около полуночи проник к ним во двор, подпер входную дверь дома вилами, обложил ее поленьями и поджег при помощи газовой горелки. Потерпевшие, услышав шум, проснулись и смогли выбраться из горящего дома через окно. Фигурант был изобличен в ходе осмотра записей с камер видеонаблюдения, которые потерпевшие установили во дворе после первых случаев поджогов", - говорится в сообщении. На мужчину возбуждено дело по статьям "Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом" и "Умышленное повреждение чужого имущества". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20241017/ubiystvo-1978537697.html
https://ria.ru/20241007/veteran-1976824027.html
россия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979506963_0:116:599:565_1920x0_80_0_0_0462140262f3f6bd26628437f6dc84c4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика бурятия
Происшествия, Россия, Республика Бурятия
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку

Жителя Бурятии обвинили в попытке поджечь дом, чтобы убить бабушку и дедушку

© СУ СК России по Республике Бурятия/TelegramКадр записи с камеры наблюдения возле дома в день преступления
Кадр записи с камеры наблюдения возле дома в день преступления - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© СУ СК России по Республике Бурятия/Telegram
Кадр записи с камеры наблюдения возле дома в день преступления
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Житель Бурятии предстанет перед судом по обвинению в том, что пытался убить своих бабушку и дедушку, заперев их дом снаружи и устроив пожар, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следствия, житель Хоринского района длительное время испытывал неприязнь к проживающим в селе Верхние Тальцы дедушке и бабушке и дважды поджигал их деревянный дом. До недавнего времени эти преступления оставались нераскрытыми.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В Омской области внук убил бабушку в ответ на замечание
17 октября, 15:38
"Двадцать восьмого июня 2024 года он решил совершить уже убийство родственников, для чего около полуночи проник к ним во двор, подпер входную дверь дома вилами, обложил ее поленьями и поджег при помощи газовой горелки. Потерпевшие, услышав шум, проснулись и смогли выбраться из горящего дома через окно. Фигурант был изобличен в ходе осмотра записей с камер видеонаблюдения, которые потерпевшие установили во дворе после первых случаев поджогов", - говорится в сообщении.
На мужчину возбуждено дело по статьям "Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом" и "Умышленное повреждение чужого имущества".
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Орле проверяют сообщения о поджоге внуком ветерана войны ее квартиры
7 октября, 17:32
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала