https://ria.ru/20241023/podzhog-1979503604.html

Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку

Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку - РИА Новости, 23.10.2024

Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку

Житель Бурятии предстанет перед судом по обвинению в том, что пытался убить своих бабушку и дедушку, заперев их дом снаружи и устроив пожар, сообщило... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T10:53

2024-10-23T10:53

2024-10-23T11:09

происшествия

россия

республика бурятия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Житель Бурятии предстанет перед судом по обвинению в том, что пытался убить своих бабушку и дедушку, заперев их дом снаружи и устроив пожар, сообщило региональное СУСК РФ. По данным следствия, житель Хоринского района длительное время испытывал неприязнь к проживающим в селе Верхние Тальцы дедушке и бабушке и дважды поджигал их деревянный дом. До недавнего времени эти преступления оставались нераскрытыми. "Двадцать восьмого июня 2024 года он решил совершить уже убийство родственников, для чего около полуночи проник к ним во двор, подпер входную дверь дома вилами, обложил ее поленьями и поджег при помощи газовой горелки. Потерпевшие, услышав шум, проснулись и смогли выбраться из горящего дома через окно. Фигурант был изобличен в ходе осмотра записей с камер видеонаблюдения, которые потерпевшие установили во дворе после первых случаев поджогов", - говорится в сообщении. На мужчину возбуждено дело по статьям "Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом" и "Умышленное повреждение чужого имущества". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20241017/ubiystvo-1978537697.html

https://ria.ru/20241007/veteran-1976824027.html

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика бурятия