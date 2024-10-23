https://ria.ru/20241023/podzhog-1979503604.html
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку - РИА Новости, 23.10.2024
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку
Житель Бурятии предстанет перед судом по обвинению в том, что пытался убить своих бабушку и дедушку, заперев их дом снаружи и устроив пожар, сообщило... РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T10:53
2024-10-23T10:53
2024-10-23T11:09
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Житель Бурятии предстанет перед судом по обвинению в том, что пытался убить своих бабушку и дедушку, заперев их дом снаружи и устроив пожар, сообщило региональное СУСК РФ. По данным следствия, житель Хоринского района длительное время испытывал неприязнь к проживающим в селе Верхние Тальцы дедушке и бабушке и дважды поджигал их деревянный дом. До недавнего времени эти преступления оставались нераскрытыми. "Двадцать восьмого июня 2024 года он решил совершить уже убийство родственников, для чего около полуночи проник к ним во двор, подпер входную дверь дома вилами, обложил ее поленьями и поджег при помощи газовой горелки. Потерпевшие, услышав шум, проснулись и смогли выбраться из горящего дома через окно. Фигурант был изобличен в ходе осмотра записей с камер видеонаблюдения, которые потерпевшие установили во дворе после первых случаев поджогов", - говорится в сообщении. На мужчину возбуждено дело по статьям "Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом" и "Умышленное повреждение чужого имущества". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20241017/ubiystvo-1978537697.html
https://ria.ru/20241007/veteran-1976824027.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, республика бурятия
Происшествия, Россия, Республика Бурятия
Жителя Бурятии будут судить за попытку убить бабушку и дедушку
Жителя Бурятии обвинили в попытке поджечь дом, чтобы убить бабушку и дедушку
ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости.
Житель Бурятии предстанет перед судом по обвинению в том, что пытался убить своих бабушку и дедушку, заперев их дом снаружи и устроив пожар, сообщило региональное СУСК РФ
.
По данным следствия, житель Хоринского района длительное время испытывал неприязнь к проживающим в селе Верхние Тальцы дедушке и бабушке и дважды поджигал их деревянный дом. До недавнего времени эти преступления оставались нераскрытыми.
"Двадцать восьмого июня 2024 года он решил совершить уже убийство родственников, для чего около полуночи проник к ним во двор, подпер входную дверь дома вилами, обложил ее поленьями и поджег при помощи газовой горелки. Потерпевшие, услышав шум, проснулись и смогли выбраться из горящего дома через окно. Фигурант был изобличен в ходе осмотра записей с камер видеонаблюдения, которые потерпевшие установили во дворе после первых случаев поджогов", - говорится в сообщении.
На мужчину возбуждено дело по статьям "Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом" и "Умышленное повреждение чужого имущества".
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.